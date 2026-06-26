Honor Magic 8 serisi piyasaları fethediyor: Satışlar önemli ölçüde arttı

Çin'in teknoloji devlerinden biri olan Honor, yeni amiral gemisi Honor Magic 8 serisi akıllı telefonlarla yüksek sonuçlar almaya devam ediyor. Son verilere göre, bu cihaz serisi iç pazarda istikrarlı bir büyüme hızı sergileyerek tüketiciler arasında popülerleşiyor. Bu durum, markanın premium segmentteki konumunu daha da güçlendiriyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, 2026 yılının 24. haftası itibarıyla Honor Magic 8 serisinin toplam satış hacmi yaklaşık 1,33 milyon adede ulaştı. Rakamların analizi, talebin haftadan haftaya arttığını gösteriyor. Örneğin, 22. haftada 1,243 milyon cihaz satılırken, 23. haftada bu rakam 1,281 milyon oldu. Son bir hafta içinde ise satış hacmi 51 bin adet daha arttı.

Amiral gemisi modellere olan yüksek talep

Satış dinamiklerinde, özellikle serinin üst versiyonları, özellikle Honor Magic 8 Pro modeli liderlik ediyor. Kullanıcılar, standart versiyonlara kıyasla daha fazla fonksiyonel imkana sahip olan "Pro" varyantını tercih ediyor. Bu eğilim, modern akıllı telefon pazarında alıcıların teknolojik olarak mükemmel cihazlar için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, Honor Magic 8'in başarısının arkasında birkaç önemli faktör yatıyor. Birincisi, cihazların donanım platformu en yeni amiral gemisi işlemcilerle güncellendi, bu da yüksek performans sağlıyor. İkincisi, şirket cihazlarında yapay zeka (Artificial Intelligence) yeteneklerini genişletmeye özel önem verdi.

Akıllı telefonların kamera sistemi de alıcıları çeken temel özelliklerden biri olmaya devam ediyor. Honor Magic 8 Pro modelindeki geliştirilmiş sensörler ve görüntü işleme algoritmaları, mobil fotoğrafçılık tutkunları tarafından yüksek takdir topladı. Ayrıca, cihazın otonom çalışma süresi ve hızlı şarj teknolojileri de rakiplerinden geri kalmıyor.

Özbekistan pazarında da Honor markalı ürünlere olan ilgi oldukça yüksek. Resmi satış istatistikleri Çin pazarına ait olsa da, bu amiral gemilerinin küresel ölçekteki başarısının yakında yerel perakendecilerin ve teknoloji marketlerinin raflarında da karşılık bulması bekleniyor. Honor Magic 8 serisi, yenilikçi çözümleriyle Apple ve Samsung gibi devlere karşı dişli bir rakip olabileceğini kanıtlıyor.