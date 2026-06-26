Plandofonlar Geri Dönüyor: Nubia, 7,5 İnçlik Dev Neo 5 Max Akıllı Telefonu Tanıttı

Akıllı telefon pazarında kompakt cihazlara olan talebin arttığı bir dönemde, Nubia beklenmedik bir adım attı. MWC Shanghai 2026 fuarında sergilenen yeni Nubia Neo 5 Max modeli, rekor düzeydeki dev ekranıyla birçok kişinin dikkatini çekti. Bu cihazın, bir zamanlar popüler olan ancak daha sonra unutulan "plandofon" (tablet ve telefon hibriti) formatını yeniden trend haline getirmesi bekleniyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Nubia Neo 5 Max akıllı telefonu 7,5 inçlik bir ekranla donatılmış. Bu boyut, günümüzün ortalama akıllı telefonlarından önemli ölçüde daha büyük olup, cihazı neredeyse küçük tabletler kategorisine sokuyor. Üreticinin belirttiğine göre, bu model sadece Asya pazarı için değil, Avrupa ülkeleri dahil uluslararası arena için de tasarlandı. Bu durum, Özbekistan gibi teknolojik yeniliklere açık pazarlarda da bu dev cihazı görme olasılığını artırıyor.

Teknik Özellikler ve Yetenekler

Cihaz, temel olarak multimedya ve içerik tüketimi için tasarlanmış orta segment teknik özelliklere sahip. Akıllı telefona 1,5K çözünürlüğünde bir IPS panel entegre edilmiş. Amiral gemisi düzeyinde bir OLED ekran olmasa da, yüksek çözünürlük görüntü kalitesini sağlıyor. Cihazın donanımı, günlük görevler ve oyunlar için yeterli güç sunan MediaTek Dimensity 7100 işlemcisi üzerine kurulmuş.

Yeni modelin en güçlü yanlarından biri bataryasıdır. 7000 mAh kapasiteli batarya, bu dev ekranın enerji tüketimini karşılarken, kullanıcıya uzun süre şarj cihazı olmadan hareket etme imkanı tanıyor. Yazılım olarak ise en güncel Android 16 işletim sistemi seçilmiş, bu da cihazın uzun süreli güncelliğini garanti ediyor.

Oyuncular İçin Özel Çözüm

Nubia Neo 5 Max sadece büyük bir telefon değil, aynı zamanda mobil oyun tutkunları için de ilgi çekici çözümler sunuyor. Akıllı telefonun özgün özelliklerinden biri, özel ayrılabilir oyun kontrolcüsünü desteklemesidir. Bu aksesuar yardımıyla cihaz, tam teşekküllü bir taşınabilir oyun konsoluna dönüştürülebilir. Bu yaklaşım, Nubia markasının oyuncu kitlesine verdiği önemi bir kez daha kanıtlıyor.

İlginç olan şu ki, pazar şu an iki farklı yöne bölünüyor: Bir yandan Nubia gibi devler dev ekranlı modellerini tanıtırken, diğer yandan Enough Phone gibi girişimler 5,2 inçlik kompakt ve rahat akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu durum, kullanıcılara ihtiyaçlarına göre geniş bir seçim imkanı sunuyor. Nubia Neo 5 Max ise büyük ekran ve yüksek otonomiyi takdir edenler için şüphesiz ideal bir tercih olacaktır.