Moskova Bölgesi otoyollarındaki en hızlı ve istikrarlı operatörler belirlendi

·22·Teknoloji
Moskova Bölgesi otoyollarındaki en hızlı ve istikrarlı operatörler belirlendi

Rusya'nın başkenti çevresindeki ana otoyollar ve yazlık bölgelerde mobil internet ve sesli iletişim kalitesine ilişkin yeni araştırma sonuçları açıklandı. Bağımsız ajans TelecomDaily tarafından yürütülen analizler, bölgedeki operatörlerin gerçek kapasitelerini ortaya koydu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TelecomDaily verilerine göre, Haziran 2026'da gerçekleştirilen testler sırasında uzmanlar, Moskova Bölgesi'ndeki sekiz ana otoyol boyunca yaklaşık 800 kilometre yol kat etti. Araştırma sonuçları, veri indirme hızı konusunda MegaFon'un liderliği ele geçirdiğini gösterdi. Bu operatörün ağındaki ortalama indirme hızı saniyede 68,9 Mbit olarak gerçekleşti ve bu rakam en yakın rakibinin sonucundan yüzde 27 daha yüksek.

Giden trafik, yani verilerin ağa yüklenme hızı konusunda da MegaFon yüksek bir sonuç kaydetti: 22,9 Mbit/s. Bu değer, sosyal ağlara video yükleme veya görüntülü görüşme yapma açısından büyük önem taşıyor. Ancak, bağlantının istikrarı ve güvenilirliği konusunda diğer operatörler öne geçti.

İletişim güvenilirliği ve sinyal gecikmesi

Bağlantının kesintisizliği ve kalitesini belirleyen göstergelerde Bilayn lider olarak belirlendi. Söz konusu operatörün referans sayfa yükleme (Kepler testi) konusundaki güvenilirlik oranı yüzde 98,8 olarak gerçekleşti. İkinci sırayı yüzde 97,6 ile T2 (eski adıyla Tele2) alırken, MegaFon yüzde 97,4 ile üçüncü sırada yer aldı. MTS ağında ise bu oran yüzde 80,4 oldu.

Sinyal iletimindeki gecikme (ping) seviyesi konusunda da Bilayn ve T2 en iyi sonuçları gösterdi. Bu gösterge, çevrimiçi oyunlar ve gerçek zamanlı çalışan uygulamalar için son derece önemlidir. MTS ve MegaFon bu alanda biraz daha düşük sonuçlar kaydetti.

Sesli iletişim kalitesi

Geleneksel sesli aramalar konusunda durum şu şekilde şekillendi:

  • T2 operatörü, iletişim ağının en yüksek seviyede erişilebilirliğini sağladı;
  • Bilayn, aramanın kesintisizliği, bağlantı hızı ve ses iletim kalitesi açısından en iyi sonuçları gösterdi.
Araştırma, büyük otoyollarda ve şehir dışı bölgelerde iletişim kalitesinin, operatörlerin altyapıya yaptığı yatırımlarla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Moskova Bölgesi gibi yüksek yoğunluklu bölgelerde hız ve istikrar arasındaki dengeyi korumak temel görev olmaya devam ediyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu veriler ilgi çekici olabilir; zira ülkemizde de ana yollar boyunca 4G ve 5G ağlarını genişletmek ve iletişim kalitesini artırmak için aktif çalışmalar yürütülmektedir. Rusya pazarındaki bu rekabet ortamı ve teknolojik çözümler, bölgesel iletişim gelişimi için özgün bir model oluşturmaktadır.

TeknolojiMobil İletişimMegaFonBilaynİnternet Hızı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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