NASA, artan maliyetler nedeniyle Artemis programındaki dört projeyi iptal etti

·29·Teknoloji
NASA, artan maliyetler nedeniyle Artemis programındaki dört projeyi iptal etti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), devasa Artemis Ay programı kapsamındaki dört ana projeyi durdurma kararı aldı. Bu kararın arkasında, söz konusu projelerin toplam maliyetinin beklenmedik şekilde keskin bir artış göstermesi ve teslimat sürelerinin birkaç yıl gecikmesi yatıyor. NASA Genel Müfettişlik Ofisi tarafından yayınlanan raporda, bu kararın ajansın mali istikrarını korumak için gerekli bir önlem olduğu vurgulanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre, iptal edilen dört projenin başlangıçtaki tahmini maliyeti 2,8 milyar dolar olarak belirlenmişti. Ancak geliştirme sürecinde bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 5,9 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda, bu ekipmanların teslimat süreleri planlanandan 7 yıl gecikti. Denetçilerin vardığı sonuca göre, projeler durdurulmasaydı maliyetlerin ve zaman kaybının daha da artması kaçınılmazdı.

Stratejik önceliklerin değişimi

NASA yönetimi, mart ayında duyurulan Ignition adlı yeni strateji kapsamında bu projelerden vazgeçeceğini belirtmişti. Ajans yönetimi artık odağını Ay yörüngesinde altyapı oluşturmaktan ziyade, doğrudan Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmaya çeviriyor. Bu durum, Artemis programının genel mimarisinin basitleştirilmesini gerektiriyor.

İptal edilen projeler arasında Space Launch System (SLS) süper ağır roketi için yeni bir üst aşama ve Universal Stage Adapter gibi kritik parçalar bulunuyordu. Bazı yükleniciler ve uzay topluluğu temsilcileri, hazırlık seviyesi yüksek olan projelerin durdurulmasını eleştirse de NASA, bu ekipmanların insanların Ay'a ilk inişi için hayati derecede gerekli olmadığını açıkladı.

Maliyetler neden bu kadar arttı?

Universal Stage Adapter projesi, maliyetlerin kontrolden çıkmasına net bir örnek teşkil ediyor. Dynetics şirketi ile 2017 yılında imzalanan sözleşmenin değeri 131 milyon dolardı. Proje kapatıldığında ise maliyeti 353 milyon dolara ulaşmıştı. Denetçilerin tahminlerine göre, çalışmalar devam ettirilseydi, basit kompozit malzemeden üretilen bu adaptör 500 milyon dolara mal olacak ve ancak 2030 yılına kadar hazır olabilecekti.

  • Proje maliyetlerinin 2,8 milyar dolardan 5,9 milyar dolara yükselmesi;
  • Teslimat sürelerinin 7 yıl gecikmesi;
  • Yüklenicilerin sözleşme şartlarını yerine getirememesi;
  • Ay yörüngesindeki Lunar Gateway istasyonu planlarının yeniden gözden geçirilmesi.
Ayrıca, Lunar Gateway Ay yörünge istasyonunun geleceği de sorgulanıyor. Northrop Grumman şirketine Habitation and Logistics Outpost modülündeki çalışmaları durdurma talimatı verilmesi, ajansın eski konseptten tamamen vazgeçtiğini doğruluyor. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu tür kararlar NASA'nın bütçeden tasarruf etmesine ve insanlığın Ay'da kalıcı olmasını sağlayacak daha önemli teknolojilere kaynak aktarmasına olanak tanıyor.

NASAArtemisUzayAyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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