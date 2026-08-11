Japonya ulusal navigasyon sistemini yeni bir uyduyla güçlendirdi

·44·Teknoloji
Japonya ulusal navigasyon sistemini yeni bir uyduyla güçlendirdi

Japonya, ulusal uzay konumlandırma sistemi QZSS ağını geliştirme yolunda önemli bir adım attı. Ülke, Tanegashima Adası'ndaki uzay merkezinden ağır sınıftaki H3 taşıyıcı roketiyle yeni bir uzay aracını başarıyla yörüngeye gönderdi. ixbt.com'un haberine göre bu başarılı görevle Michibiki serisindeki uydu sayısı altıya ulaştı. Bu konuda ixbt.com haber veriyor.

Bu uzay aracının adı, Japoncadan çevrildiğinde “Yol Gösterici” anlamına gelen Michibiki 7. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) verilerine göre bu program kapsamındaki beşinci araç, bu yılın şubat ayında fırlatılmıştı. Ancak geçen yılın aralık ayında gerçekleştirilen Michibiki 5 uçuşu başarısızlıkla sonuçlanmış, uzmanlar da bu hatanın ardından ciddi hazırlıklar yapmıştı.

Küresel GPS sistemiyle iş birliği

Japonya'nın ulusal konumlandırma sistemi, ABD'nin GPS ağıyla tamamen uyumlu. Michibiki araçları, temel GPS sinyallerini tamamlayarak doğruluklarını önemli ölçüde artırıyor. Günümüzde GPS ağlarında nesnelerin koordinatlarını belirleme hatası yaklaşık 10 metre iken Japon uyduları bu değeri büyük ölçüde azaltabiliyor. Sistemin, Dünya üzerindeki nesnelerin konumunu yalnızca 6 santimetrelik bir hata payıyla belirleyebildiği biliniyor.

Buna rağmen ağın tam ve bağımsız biçimde çalışabilmesi için yapılması gereken daha çok şey var. Uzmanların açıklamasına göre QZSS sisteminin istikrarlı biçimde çalışması için yörüngede en az yedi aktif uydu bulunması gerekiyor. Mevcut altı araç ise sistemin yeteneklerini daha da genişletmek ve test etmek için bir temel oluşturuyor.

Gelecek planları ve bağımsızlık

Ülke hükümeti ve uzay ajansı, gelecekte bu alandaki bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Planlara göre 2030'ların ortasına kadar Michibiki uydularının toplam sayısı 11'e çıkarılacak. Bu, Japonya'nın yabancı navigasyon sistemlerine bağımlılığını önemli ölçüde azaltarak ülkeye en yüksek hassasiyetli egemen uzay navigasyon ağına sahip olma imkânı sunacak.

JaponyaGPSJAXAUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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