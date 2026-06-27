Silikon Çağı Sona mı Eriyor: ASML Fotonik Çiplerin Seri Üretimine Başladı

·36·Teknoloji
Silikon Çağı Sona mı Eriyor: ASML Fotonik Çiplerin Seri Üretimine Başladı

Yarı iletken endüstrisinin devi olan Hollandalı ASML şirketi, TNO araştırma merkezi ile iş birliği içinde fotonik çip teknolojisini yeni bir aşamaya taşıyacağını duyurdu. Bu projenin temel amacı, Avrupa'da ışık yardımıyla veri alışverişi yapan mikroçiplerin seri üretimini başlatmak ve endüstride devrim niteliğinde bir değişim yaratmaktır. Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki High Tech Campus teknoloji merkezinde kurulan yeni üretim hattı, bu konudaki ana merkez haline gelecek. Ixbt.com haber veriyor.

Fotonik çipler, geleneksel silikon mikroçiplerden temelden farklıdır. Standart çipler verileri elektrik sinyalleri aracılığıyla iletirken, fotonik teknoloji bu işlemi ışık (fotonlar) yardımıyla gerçekleştirir. ixbt.com verilerine göre, bu yaklaşım veri iletim hızını birkaç kat artırırken enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaya olanak tanıyor. Bunun da modern teknoloji dünyasının en büyük sorunlarından biri olan aşırı ısınma ve yüksek enerji tüketimi problemini çözmesi bekleniyor.

Yeni Teknolojik Platform ve Olanaklar

Proje kapsamında ASML, en gelişmiş litografi ekipmanlarını, özellikle DUV ve I-Line tarayıcılarını yeni tesise kuracak. Bu hat, sadece bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda fotonik çiplerin seri üretim teknolojilerini test etmek için de hizmet verecek. Uzmanlara göre bu adım, laboratuvar ortamındaki prototiplerden gerçek endüstriyel ürünlere geçişte belirleyici bir öneme sahip.

Üretim sürecinde indiy fosfür (InP) tabanlı 6 inçlik plakalar kullanılacak. Bu malzeme, fotonika alanında silikona göre daha etkili kabul edilmekte olup optik sinyallerin üretilmesi ve yönetilmesinde yüksek performans sağlamaktadır. Yeni teknolojinin öncelikle şu alanlarda kullanılması planlanıyor:

  • Yüksek hızlı veri merkezleri (Data-centers);
  • Telekomünikasyon ve 5G/6G ağları;
  • Kuantum işlemciler ve kuantum bilgisayarlar;
  • Tıbbi tanı cihazları ve yüksek hassasiyetli sensörler.
Proje sadece üretimle sınırlı kalmıyor. Eindhoven Teknik Üniversitesi, Twente Üniversitesi ve PITC ulusal merkezi de projede yer alıyor. Ortaklar, birlikte bilimsel seminerler düzenlemeyi ve endüstri temsilcileri için teknolojik gösterimler organize etmeyi hedefliyor. Bu durum, bilimsel çalışmaların ticari ürüne dönüştürülme sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Avrupa'nın Teknolojik Bağımsızlığı

ASML yönetimi, bu iş birliğinin Avrupa'nın yarı iletken pazarındaki konumunu güçlendireceğine inanıyor. Günümüzde mikroçip üretiminde Asya ve ABD şirketleri liderlik ederken, fotonika alanındaki başarılar Avrupa Birliği'ne rekabetçi bir üstünlük sağlayabilir. Bu strateji, bölgenin dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmaya yöneliktir.

Özbekistan gibi hızlı bir dijital dönüşüm geçiren ülkeler için de bu tür teknolojiler gelecekte büyük önem taşıyacaktır. Veri merkezlerinin verimliliğinin artırılması ve internet hızının yeni bir seviyeye taşınması, doğrudan bu tür temel teknolojik değişimlere bağlıdır. Fotonik çiplerin yaygınlaşması, önümüzdeki on yılda cihazlarımızın ve iletişim sistemlerimizin tamamen değişeceğinin habercisidir.

ASMLFotonikTeknolojiMikroçipYarı İletkenler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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