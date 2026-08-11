Block Blast! oyunu Apple Arcade hizmetinde reklamsız sunuluyor

Geçen yılın en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan Block Blast!, yakında Apple’ın abonelik tabanlı Apple Arcade oyun hizmetinde yer alacak. Apple salı günü, popüler bulmaca oyununun reklamsız sürümü Block Blast!+’ın hizmete ekleneceğini duyurdu. Bu sürüm, kullanıcıların favori oyunlarının dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan keyfini çıkarmasını sağlayacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Appfigures adlı analiz şirketinin verilerine göre bu bulmaca oyunu, piyasaya sürüldüğünden bu yana yaklaşık 725 milyon kez indirildi. Diğer bağımsız kaynaklar ve tahminler ise bu sayının daha da yüksek olduğunu, 868 milyona ulaştığını gösteriyor. Oyun, 3 Eylül’de Apple Arcade platformunda 2025 App Store Ödülü’nü kazanan Art of Fauna: Cozy Puzzles+ ve diğer ilgi çekici projelerle birlikte yayınlanacak.

Oyunun popülerliği ve indirme sayıları

Apple’ın şirket içi verilerine göre Block Blast!, 2025 yılında iPhone için yayımlanan en çok indirilen ücretsiz oyun oldu. Oyunun geliştiricisi Hungry Studio ile Sensor Tower gibi üçüncü taraf uygulama analiz sağlayıcılarının bildirdiğine göre proje, 2026’nın ilk aylarında da lider konumunu korudu ve listelerde 1. sırada yer almaya devam etti.

Bulmaca oyunu her ay on milyonlarca yeni kullanıcı çekmeye devam ederken uzmanlar şu soruyu soruyor: Stüdyo büyüme hızında bir yavaşlama görülmezken reklamsız Arcade sürümünü yayımlamaya neden karar verdi? Son aylarda da oyun yüksek bir etkileşim sergiledi ve dünya genelinde 70 milyon günlük, 300 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğu bildirildi. Proje, bu yılki Coachella festivalinde bile aktif biçimde tanıtıldı.

Arcade sürümü neden önemli?

Ancak verilerin daha ayrıntılı analizi, Block Blast! indirme sayısının 2024 sonundaki zirve seviyesinden, yani ayda yaklaşık 50 milyon indirmeden biraz gerilediğini gösteriyor. Bu durum, oyunun belirli bir olgunluk aşamasına ulaştığını ve Apple’ın abonelik hizmetine dahil edilmesi için uygun zamanın geldiğini ortaya koyuyor.

Çok sayıda hayran için Arcade sürümü, oyundaki en can sıkıcı duruma, sürekli açılan reklamlara son verecek. Her yenilgiden sonra yeni bir oyun oturumu başlatmadan önce reklamların gösterilmesi, kullanıcıları uygulamayı zorla kapatıp yeniden açmaya mecbur bırakıyordu. Bu da hayranları uzun süredir abonelik aracılığıyla reklamsız oynama seçeneği talep etmeye yöneltiyordu.

Apple Arcade’in yeni seçenekleri

Apple Arcade hizmetinin aylık ücreti, 200’den fazla oyunu kapsayacak şekilde 6,99 dolardır. Hizmet ayrıca bireysel kullanıcılar için aylık 19,95 dolardan başlayan Apple One planlarıyla birleştirilebilir. 3 Eylül’de Arcade hizmetinde yayınlanacak diğer projeler arasında şunlar yer alıyor: