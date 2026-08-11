Block Blast! oyunu Apple Arcade hizmetinde reklamsız sunuluyor

·6·Teknoloji
Block Blast! oyunu Apple Arcade hizmetinde reklamsız sunuluyor

Geçen yılın en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan Block Blast!, yakında Apple’ın abonelik tabanlı Apple Arcade oyun hizmetinde yer alacak. Apple salı günü, popüler bulmaca oyununun reklamsız sürümü Block Blast!+’ın hizmete ekleneceğini duyurdu. Bu sürüm, kullanıcıların favori oyunlarının dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan keyfini çıkarmasını sağlayacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Appfigures adlı analiz şirketinin verilerine göre bu bulmaca oyunu, piyasaya sürüldüğünden bu yana yaklaşık 725 milyon kez indirildi. Diğer bağımsız kaynaklar ve tahminler ise bu sayının daha da yüksek olduğunu, 868 milyona ulaştığını gösteriyor. Oyun, 3 Eylül’de Apple Arcade platformunda 2025 App Store Ödülü’nü kazanan Art of Fauna: Cozy Puzzles+ ve diğer ilgi çekici projelerle birlikte yayınlanacak.

Oyunun popülerliği ve indirme sayıları

Apple’ın şirket içi verilerine göre Block Blast!, 2025 yılında iPhone için yayımlanan en çok indirilen ücretsiz oyun oldu. Oyunun geliştiricisi Hungry Studio ile Sensor Tower gibi üçüncü taraf uygulama analiz sağlayıcılarının bildirdiğine göre proje, 2026’nın ilk aylarında da lider konumunu korudu ve listelerde 1. sırada yer almaya devam etti.

Bulmaca oyunu her ay on milyonlarca yeni kullanıcı çekmeye devam ederken uzmanlar şu soruyu soruyor: Stüdyo büyüme hızında bir yavaşlama görülmezken reklamsız Arcade sürümünü yayımlamaya neden karar verdi? Son aylarda da oyun yüksek bir etkileşim sergiledi ve dünya genelinde 70 milyon günlük, 300 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğu bildirildi. Proje, bu yılki Coachella festivalinde bile aktif biçimde tanıtıldı.

Arcade sürümü neden önemli?

Ancak verilerin daha ayrıntılı analizi, Block Blast! indirme sayısının 2024 sonundaki zirve seviyesinden, yani ayda yaklaşık 50 milyon indirmeden biraz gerilediğini gösteriyor. Bu durum, oyunun belirli bir olgunluk aşamasına ulaştığını ve Apple’ın abonelik hizmetine dahil edilmesi için uygun zamanın geldiğini ortaya koyuyor.

Çok sayıda hayran için Arcade sürümü, oyundaki en can sıkıcı duruma, sürekli açılan reklamlara son verecek. Her yenilgiden sonra yeni bir oyun oturumu başlatmadan önce reklamların gösterilmesi, kullanıcıları uygulamayı zorla kapatıp yeniden açmaya mecbur bırakıyordu. Bu da hayranları uzun süredir abonelik aracılığıyla reklamsız oynama seçeneği talep etmeye yöneltiyordu.

Apple Arcade’in yeni seçenekleri

Apple Arcade hizmetinin aylık ücreti, 200’den fazla oyunu kapsayacak şekilde 6,99 dolardır. Hizmet ayrıca bireysel kullanıcılar için aylık 19,95 dolardan başlayan Apple One planlarıyla birleştirilebilir. 3 Eylül’de Arcade hizmetinde yayınlanacak diğer projeler arasında şunlar yer alıyor:

  • NFL Retro Bowl ’27
  • Coloring Games for Families+
  • Let’s Play! Oink Games+ (dokuz masa oyununun dijital koleksiyonu)

Apple ArcadeBlock BlastMobil OyunlarTeknolojiUygulamalar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yandex Knigi'de karakterleri anlatan yapay zekâ kullanıma sunulduYandex Knigi'de karakterleri anlatan yapay zekâ kullanıma sunulduBugün, 20:54Delta uçağında kimliği belirsiz kişi sahte Wi-Fi ağı kurduDelta uçağında kimliği belirsiz kişi sahte Wi-Fi ağı kurduBugün, 20:52Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiYapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiBugün, 20:30FlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıFlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıBugün, 20:28Kyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıKyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıBugün, 20:28Nissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorNissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorBugün, 19:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı