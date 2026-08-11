Delta uçağında kimliği belirsiz kişi sahte Wi-Fi ağı kurdu

·6·Teknoloji
Delta uçağında kimliği belirsiz kişi sahte Wi-Fi ağı kurdu

Las Vegas'tan Atlanta'ya uçan Delta uçağında bir yolcu, hava aracının gerçek kablosuz ağını taklit eden sahte bir Wi-Fi erişim noktası oluşturdu. Olay ekibi alarma geçirirken pilotlar durumu hava trafik kontrolörlerine bildirmek zorunda kaldı ve konuyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Haberi TechCrunch.com verdi .

TechCrunch'ın havayolu sözcüsü Morgan Durrant'a dayandırdığı haberine göre uçuş güvenliği hiçbir zaman tehlikeye girmedi ve uçağın kontrol sistemleri olumsuz etkilenmedi. Ayrıca hava aracının gerçek ağ sisteminin ihlal edilmediği belirtildi.

Havayolu şirketi, olayla ilgili tüm ayrıntıları toplamak için bütün gerçekleri inceliyor. Delta sözcüsüne göre, durumun titizlikle soruşturulmasını sağlamak amacıyla federal kolluk kuvvetleri ve havacılık düzenleyicileriyle yakın iş birliği yapılacak.

Ağın kapatılması ve pilotların bildirimi

Sahte ağ tespit edildikten sonra ekip, güvenlik önlemi olarak uçaktaki gerçek Wi-Fi ağını yaklaşık 30 dakika süreyle kapatmaya karar verdi. Durumun ciddiyetini anlayan pilotlar, uçuş sırasında hava trafik kontrol hizmetine iki özel mesaj gönderdi.

Pilotların hava trafik kontrolörleriyle iletişiminde, kimliği belirsiz bir yolcunun uçağın yasal kablosuz ağına benzeyecek şekilde tasarlanmış sahte bir Wi-Fi ağı oluşturduğu belirtildi. Ancak ekip, bunu yapan kişinin niyetleri veya eylemleri hakkında daha fazla bilgiye sahip değildi.

Siber güvenlik konferansları ve teknolojik riskler

Pilotların tahminine göre bu uçuşta, geçen hafta Las Vegas'ta düzenlenen siber güvenlik konferanslarından dönen yolcular da bulunuyordu. Kolluk kuvvetleri şu anda bu kişinin tam olarak hangi amacı güttüğünü ve hangi cihazları kullandığını belirlemeye çalışıyor.

Uzmanlar, Wi-Fi Pineapple gibi ticari amaçlarla serbestçe satılan cihazlar kullanılarak sahte veya kötü amaçlı bir ağ kurulmasının oldukça kolay olduğunu belirtiyor. Bu tür ekipmanlar genellikle profesyonel güvenlik test uzmanlarının şirket güvenliğini değerlendirmesi ya da bilgisayar korsanlığının inceliklerini öğrenmek isteyen meraklılar için tasarlanıyor.

Atlanta Polis Departmanı bu konudaki tüm soruları federal kurumlara yönlendirdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü Steve Kulm, kuruma olayla ilgili henüz resmi bir rapor ulaşmadığını söyledi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise TechCrunch'ın sorusuna hemen yanıt vermedi.

DeltaWi-FiSiber GüvenlikTeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yandex Knigi'de karakterleri anlatan yapay zekâ kullanıma sunulduYandex Knigi'de karakterleri anlatan yapay zekâ kullanıma sunulduBugün, 20:54Block Blast! oyunu Apple Arcade hizmetinde reklamsız sunuluyorBlock Blast! oyunu Apple Arcade hizmetinde reklamsız sunuluyorBugün, 20:51Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiYapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiBugün, 20:30FlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıFlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıBugün, 20:28Kyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıKyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıBugün, 20:28Nissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorNissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorBugün, 19:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı