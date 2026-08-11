Delta uçağında kimliği belirsiz kişi sahte Wi-Fi ağı kurdu

Las Vegas'tan Atlanta'ya uçan Delta uçağında bir yolcu, hava aracının gerçek kablosuz ağını taklit eden sahte bir Wi-Fi erişim noktası oluşturdu. Olay ekibi alarma geçirirken pilotlar durumu hava trafik kontrolörlerine bildirmek zorunda kaldı ve konuyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Haberi TechCrunch.com verdi .

TechCrunch'ın havayolu sözcüsü Morgan Durrant'a dayandırdığı haberine göre uçuş güvenliği hiçbir zaman tehlikeye girmedi ve uçağın kontrol sistemleri olumsuz etkilenmedi. Ayrıca hava aracının gerçek ağ sisteminin ihlal edilmediği belirtildi.

Havayolu şirketi, olayla ilgili tüm ayrıntıları toplamak için bütün gerçekleri inceliyor. Delta sözcüsüne göre, durumun titizlikle soruşturulmasını sağlamak amacıyla federal kolluk kuvvetleri ve havacılık düzenleyicileriyle yakın iş birliği yapılacak.

Ağın kapatılması ve pilotların bildirimi

Sahte ağ tespit edildikten sonra ekip, güvenlik önlemi olarak uçaktaki gerçek Wi-Fi ağını yaklaşık 30 dakika süreyle kapatmaya karar verdi. Durumun ciddiyetini anlayan pilotlar, uçuş sırasında hava trafik kontrol hizmetine iki özel mesaj gönderdi.

Pilotların hava trafik kontrolörleriyle iletişiminde, kimliği belirsiz bir yolcunun uçağın yasal kablosuz ağına benzeyecek şekilde tasarlanmış sahte bir Wi-Fi ağı oluşturduğu belirtildi. Ancak ekip, bunu yapan kişinin niyetleri veya eylemleri hakkında daha fazla bilgiye sahip değildi.

Siber güvenlik konferansları ve teknolojik riskler

Pilotların tahminine göre bu uçuşta, geçen hafta Las Vegas'ta düzenlenen siber güvenlik konferanslarından dönen yolcular da bulunuyordu. Kolluk kuvvetleri şu anda bu kişinin tam olarak hangi amacı güttüğünü ve hangi cihazları kullandığını belirlemeye çalışıyor.

Uzmanlar, Wi-Fi Pineapple gibi ticari amaçlarla serbestçe satılan cihazlar kullanılarak sahte veya kötü amaçlı bir ağ kurulmasının oldukça kolay olduğunu belirtiyor. Bu tür ekipmanlar genellikle profesyonel güvenlik test uzmanlarının şirket güvenliğini değerlendirmesi ya da bilgisayar korsanlığının inceliklerini öğrenmek isteyen meraklılar için tasarlanıyor.

Atlanta Polis Departmanı bu konudaki tüm soruları federal kurumlara yönlendirdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü Steve Kulm, kuruma olayla ilgili henüz resmi bir rapor ulaşmadığını söyledi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise TechCrunch'ın sorusuna hemen yanıt vermedi.