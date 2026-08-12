Akıllı Isıtıcılar: Reservoir Evler ve Enerji Şebekesi İçin Yeni Cihazını Tanıttı

Evlerde en çok göz ardı edilen, ancak enerji tüketimi açısından en önemli cihazlardan biri olan su ısıtıcılarını kökten yenilemenin zamanı geldi. İnsanların genellikle yalnızca duştan soğuk su geldiğinde veya acil durumlarda hatırladığı bu cihazlar, ev enerji bütçesinin yaklaşık %18'ini oluşturuyor ve konutlardaki su baskınlarının başlıca nedenlerinden biri sayılıyor. ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının aktardığı bilgilere göre, bu sorunu çözmeye girişen Reservoir startup'ı, akıllı su ısıtıcılarını geliştirmek için 8 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Bu konuda Techcrunch.com şunları bildiriyor.

Formlabs 3D baskı şirketinin eski baş işletme yöneticisi Luke Winston-Almanzar, Gabriel Pari-Amon ve Jake Felser ile birlikte Reservoir projesini kurdu. Winston-Almanzar'a göre geleneksel su ısıtıcıları tamamen akılsız cihazlar ve bunları çalıştırmak için harcanan enerji, elektrikli bir otomobili sürmek için gereken enerjiyi bile aşabiliyor. Yeni toplanan 8 milyon dolarlık başlangıç sermayesi, Asymmetric Capital Partners liderliğinde, Founder Collective ve MCJ'nin de katılımıyla sağlandı.

Akıllı Teknoloji ve Enerji Şebekesini Stabilize Etmek

Finansman turunun tamamlanmasının ardından şirket, ilk pazarı olan Boston ve çevresindeki evlere cihazlarını kurma çalışmalarını genişletiyor. Reservoir şimdiye kadar yaklaşık 100 cihaz kurdu ve bu sayıyı gelecek yılın sonuna kadar 1000'e çıkarmayı planlıyor. Winston-Almanzar, bunun kapasite açısından megavat ölçeğine ulaşmak anlamına geldiğini ve enerjiyi sıcak su biçiminde megavat-saat seviyesinde depolamanın elektrik şebekesini stabilize etmeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Çoğu geleneksel cihazın aksine Reservoir, tüketicilerin sıcak su ihtiyacını önceden tahmin edebiliyor. Bu sayede sistem, elektrik talebinin düşük ve fiyatların ucuz olduğu zamanlarda tankı ısıtabiliyor. Ayrıca cihazın ısı pompası, standart elektrikli su ısıtıcısına kıyasla neredeyse dört kat, doğal gazla çalışan versiyona göre ise beş kat daha yüksek verimlilik sunuyor.

Tüketiciler İçin Kolaylık ve Gelecek Planları

Startup temsilcileri, enerji depolama kapasitesinin şebeke uzmanlarını etkileyebileceğini, ancak sıradan müşterilerin yalnızca bu özellikle kazanılamayacağını iyi anlıyor. Çoğu insan, su ısıtıcısı bozulduğunda tesisatçının elinde hangi model varsa onu satın alıyor. Bu nedenle Reservoir ekibi, çevre dostu bir ürünün aynı zamanda en kullanışlı ürün olması gerektiği ilkesine göre hareket ediyor.

İnsanların arayıp bulacağı ve satın alacağı bir cihaz geliştirmek için ürüne, geleneksel su ısıtıcılarında bulunmayan birçok özellik eklendi. Bunlardan biri olan öngörülü ısıtma işlevi, enerji depolama sistemiyle yakından bağlantılı. Reservoir cihazı eve kurulduktan sonra ilk ay boyunca su tüketimi alışkanlıklarını öğreniyor ve özel bir yapay zekâ modelini eğitiyor. Eğitim tamamlandığında sistem, tasarruf sağlamak ve yeterli sıcak su rezervi sunmak için ısı pompasını en verimli ve ekonomik zamanlarda çalıştırıyor.

Reservoir gelecekte cihaz filosunu birleştirerek elektrik hizmeti sağlayıcılarının talebe yanıt programlarına katılmayı planlıyor. Bu tür programlar, büyük tüketicilere belirli zamanlarda şebekeden enerji çekmemeleri karşılığında önemli gelir sağlıyor. Winston-Almanzar, bu ödemelerden yararlanarak Reservoir ürünlerinin fiyatını makul seviyede tutmanın yollarını değerlendirdiklerini söyledi.