Akıllı Isıtıcılar: Reservoir Evler ve Enerji Şebekesi İçin Yeni Cihazını Tanıttı

·35·Teknoloji
Akıllı Isıtıcılar: Reservoir Evler ve Enerji Şebekesi İçin Yeni Cihazını Tanıttı

Evlerde en çok göz ardı edilen, ancak enerji tüketimi açısından en önemli cihazlardan biri olan su ısıtıcılarını kökten yenilemenin zamanı geldi. İnsanların genellikle yalnızca duştan soğuk su geldiğinde veya acil durumlarda hatırladığı bu cihazlar, ev enerji bütçesinin yaklaşık %18'ini oluşturuyor ve konutlardaki su baskınlarının başlıca nedenlerinden biri sayılıyor. ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının aktardığı bilgilere göre, bu sorunu çözmeye girişen Reservoir startup'ı, akıllı su ısıtıcılarını geliştirmek için 8 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Bu konuda Techcrunch.com şunları bildiriyor.

Formlabs 3D baskı şirketinin eski baş işletme yöneticisi Luke Winston-Almanzar, Gabriel Pari-Amon ve Jake Felser ile birlikte Reservoir projesini kurdu. Winston-Almanzar'a göre geleneksel su ısıtıcıları tamamen akılsız cihazlar ve bunları çalıştırmak için harcanan enerji, elektrikli bir otomobili sürmek için gereken enerjiyi bile aşabiliyor. Yeni toplanan 8 milyon dolarlık başlangıç sermayesi, Asymmetric Capital Partners liderliğinde, Founder Collective ve MCJ'nin de katılımıyla sağlandı.

Akıllı Teknoloji ve Enerji Şebekesini Stabilize Etmek

Finansman turunun tamamlanmasının ardından şirket, ilk pazarı olan Boston ve çevresindeki evlere cihazlarını kurma çalışmalarını genişletiyor. Reservoir şimdiye kadar yaklaşık 100 cihaz kurdu ve bu sayıyı gelecek yılın sonuna kadar 1000'e çıkarmayı planlıyor. Winston-Almanzar, bunun kapasite açısından megavat ölçeğine ulaşmak anlamına geldiğini ve enerjiyi sıcak su biçiminde megavat-saat seviyesinde depolamanın elektrik şebekesini stabilize etmeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Çoğu geleneksel cihazın aksine Reservoir, tüketicilerin sıcak su ihtiyacını önceden tahmin edebiliyor. Bu sayede sistem, elektrik talebinin düşük ve fiyatların ucuz olduğu zamanlarda tankı ısıtabiliyor. Ayrıca cihazın ısı pompası, standart elektrikli su ısıtıcısına kıyasla neredeyse dört kat, doğal gazla çalışan versiyona göre ise beş kat daha yüksek verimlilik sunuyor.

Tüketiciler İçin Kolaylık ve Gelecek Planları

Startup temsilcileri, enerji depolama kapasitesinin şebeke uzmanlarını etkileyebileceğini, ancak sıradan müşterilerin yalnızca bu özellikle kazanılamayacağını iyi anlıyor. Çoğu insan, su ısıtıcısı bozulduğunda tesisatçının elinde hangi model varsa onu satın alıyor. Bu nedenle Reservoir ekibi, çevre dostu bir ürünün aynı zamanda en kullanışlı ürün olması gerektiği ilkesine göre hareket ediyor.

İnsanların arayıp bulacağı ve satın alacağı bir cihaz geliştirmek için ürüne, geleneksel su ısıtıcılarında bulunmayan birçok özellik eklendi. Bunlardan biri olan öngörülü ısıtma işlevi, enerji depolama sistemiyle yakından bağlantılı. Reservoir cihazı eve kurulduktan sonra ilk ay boyunca su tüketimi alışkanlıklarını öğreniyor ve özel bir yapay zekâ modelini eğitiyor. Eğitim tamamlandığında sistem, tasarruf sağlamak ve yeterli sıcak su rezervi sunmak için ısı pompasını en verimli ve ekonomik zamanlarda çalıştırıyor.

Reservoir gelecekte cihaz filosunu birleştirerek elektrik hizmeti sağlayıcılarının talebe yanıt programlarına katılmayı planlıyor. Bu tür programlar, büyük tüketicilere belirli zamanlarda şebekeden enerji çekmemeleri karşılığında önemli gelir sağlıyor. Winston-Almanzar, bu ödemelerden yararlanarak Reservoir ürünlerinin fiyatını makul seviyede tutmanın yollarını değerlendirdiklerini söyledi.

ReservoirSu IsıtıcısıStart-upYatırımTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonunun Adı Belli OlduApple'ın İlk Katlanabilir Telefonunun Adı Belli OlduBugün, 17:27Kamçatka'daki kullanıcılar ve aboneler uydu iletişimine geçiriliyorKamçatka'daki kullanıcılar ve aboneler uydu iletişimine geçiriliyorBugün, 16:51HMD, Efsanevi Nokia N95 Tasarımında Yeni Bir Kızaklı Telefon HazırlıyorHMD, Efsanevi Nokia N95 Tasarımında Yeni Bir Kızaklı Telefon HazırlıyorBugün, 16:22Yapay zekânın kodlamayı hızlandırdığı dönemde Blacksmith’in değeri hızla arttıYapay zekânın kodlamayı hızlandırdığı dönemde Blacksmith’in değeri hızla arttıBugün, 16:21Redmi K100 Pro Max akıllı telefonu ilk gününde rekor kırdıRedmi K100 Pro Max akıllı telefonu ilk gününde rekor kırdıBugün, 15:52SpaceX'in Geleceği Yapay Zekâyla ŞekilleniyorSpaceX'in Geleceği Yapay Zekâyla ŞekilleniyorBugün, 15:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı