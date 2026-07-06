Donald Trump memecoinleri çöktü: Yatırımcılar 3,8 milyar dolar zarar etti

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Donald Trump memecoinleri çöktü: Yatırımcılar 3,8 milyar dolar zarar etti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen kripto para projeleri etrafındaki heyecan, yatırımcılar için ciddi finansal kayıplarla sonuçlandı. Analitik şirketi Nansen'in verilerine göre, $TRUMP memecoin'ini satın alan yaklaşık 1 milyon kişi toplamda 3,8 milyar dolar kaybetti. Bu durum, dijital varlık piyasasındaki yüksek riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Nansen analistleri, blokzincirindeki açık işlemleri inceleyerek Haziran ayı sonu itibarıyla 988.905 hesabın zarar ettiğini tespit etti. Bu rakam, $TRUMP token'ı satın alan her üç yatırımcıdan ikisinin sermayesini kaybettiği anlamına geliyor. Analiz sonuçları The New York Times tarafından yayınlandı.

Fiyatlardaki keskin düşüş ve piyasa durumu

Dijital varlığın fiyatı, zirve noktasından neredeyse tamamen eridi. Verilere göre, $TRUMP token'ı bir dönem 75,35 dolara kadar yükselmişken, geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla değeri 1,69 dolara geriledi. Bu, varlığın değerinin yüzde 98 oranında düştüğünü gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Donald Trump bu memecoin'i 2025 yılındaki yemin töreninden üç gün önce duyurmuştu. Ayrıca oğullarıyla birlikte World Liberty Financial adlı kripto girişimini de kurmuştu. Ancak bu proje kapsamındaki $WLFI coin'i de ciddi oranda değer kaybederek yatırımcı güvenini karşılayamadı.

Başkanın geliri ve düzenleme konuları

İlginç bir nokta ise, sıradan yatırımcılar zarar ederken Donald Trump'ın bu alandan büyük kazanç sağlamış olmasıdır. Yakın zamanda yayınlanan mali rapora göre, başkan memecoin'ler aracılığıyla 636 milyon dolar kazandı. Bu, geçen yıl kripto endüstrisinden elde ettiği toplam 1,4 milyar dolarlık gelirin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Mevcut yönetim döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), memecoin'leri menkul kıymet olarak düzenlemeyeceğini açıkladı. Ayrıca bir dizi kripto para şirketine karşı açılan davalar da durduruldu. Beyaz Saray temsilcisi, NYT'ye verdiği röportajda: “Başkan Trump, ABD'yi gururla dünyanın kripto başkenti haline getirdi” ifadesini kullandı.

Yatırımcılar için bu tür durumlar önemli bir ders niteliğinde olmalıdır. Uzmanlar, memecoin'ler gibi aşırı değişken varlıklara yatırım yaparken dikkatli olunmasını ve sadece ünlü isimlere güvenerek karar verilmemesini tavsiye ediyor. Piyasadaki bu keskin dalgalanmalar, dijital ekonomide güvenlik ve analizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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