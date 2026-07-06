Uber Avrupa'daki genişleme planlarını durdurdu: Şirket stratejisini değiştiriyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi taksi hizmeti olan Uber, Avrupa pazarındaki genişleme planlarını geçici olarak dondurma kararı aldı. Şubat ayında açıklanan iddialı planlara göre şirket, 2026 yılına kadar Avrupa'nın yedi yeni ülkesinde faaliyetlerine başlamayı hedefliyordu. Ancak son veriler, bu planların çoğunun gerçekleşmeyebileceğini gösteriyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Financial Times'ın haberine göre Uber, yedi yeni pazardan beşine giriş planlarını askıya aldı. Özellikle Avusturya, Norveç ve Yunanistan gibi ülkelerde hizmetin başlatılması süreci belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu karar, şirketin bölgedeki uzun vadeli kalkınma stratejisinin yeniden gözden geçirildiğini gösteriyor.

Uber temsilcileri, bir röportajda bu kararı mevcut başarıları pekiştirme arzusuyla açıkladılar. Şirkete göre, Finlandiya ve Danimarka'da yakın zamanda gerçekleştirilen projeler beklenenden daha iyi sonuçlar verdi. Bu nedenle Uber yönetimi, yeni bölgeleri ele geçirmek yerine mevcut pazarlardaki büyüme ivmesini korumaya odaklanmayı tercih ediyor.

Büyük satın alma ve antitröst mücadelesi

Uzmanlara göre, genişleme planının durdurulmasının bir diğer ciddi nedeni daha var. Uber şu anda Avrupa'nın büyük şirketi Delivery Hero 'yu satın almaya çalışıyor. Mayıs ayında Uber bu şirket için 10 milyar euro teklif etmiş ancak reddedilmişti. Buna rağmen, Amerikalı dev bu anlaşmayı gerçekleştirmekten vazgeçmiş değil.

Sektör kaynakları, yeni pazarlara girişi durdurmanın Uber'in antitröst düzenleyici kurumların baskısını azaltmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Delivery Hero, Uber'in genişlemeyi planladığı birçok ülkede teslimat hizmetlerinde lider konumda. Eğer Uber bu pazarlara kendi taksi hizmetiyle girseydi, satın alma süreci rekabet hukuku açısından daha da karmaşık hale gelebilirdi.

Uber yönetimi şu an için yeni pazarlara dönüş tarihi hakkında net bir bilgi vermiyor. Şirket için şu anki temel öncelik, mevcut platformları optimize etmek ve Delivery Hero ile ilgili müzakereleri başarıyla tamamlamak olmaya devam ediyor. Bu durum, Avrupa ulaşım ve teslimat pazarında önümüzdeki yıllarda büyük değişikliklerin yaşanacağına işaret ediyor.