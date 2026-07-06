Çin uzayda devrim yaratmayı hedefliyor: Long March 10B roketini dev bir ağ ile yakalayacaklar

Çin, uzay keşfi ve roketlerin yeniden kullanımı teknolojilerinde yeni ve oldukça sıra dışı bir aşamaya adım atıyor. Ülke uzmanları, tekrar kullanılabilir Long March 10B roketinin ilk uçuşuna hazırlanıyor. Bu görevin en önemli özelliği, roketin birinci aşamasının denizde dev bir ağ yardımıyla yakalanması teknolojisidir. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, uçuş için fırlatma penceresinin 10-13 Temmuz tarihleri arasında Wenchang Ticari Uzay Üssü'nden açılması bekleniyor. Bu test, dünya kozmonotiği için bir yenilik olup, SpaceX tarafından kullanılan dikey iniş yönteminden kökten farklıdır. Eğer deney başarılı olursa, Çin roketleri geri kazanmanın en basit ve ucuz yöntemlerinden birine sahip olacak.

Denizdeki dev ağ ve Navigator gemisi

Geri dönen roket aşamasını yakalamak için Navigator adlı özel bir gemi kullanılacak. Bu, dinamik konumlandırma sistemi ile donatılmış 25 bin ton kapasiteli dev bir deniz platformudur. Gemiye monte edilen özel mekanizmalar ve geniş kapsamlı ağ, roketin düşen kısmını havada yakalamak için tasarlanmıştır.

Mühendislere göre bu yöntem, roketin gövdesine ek ağırlık getiren karmaşık iniş ayaklarının takılması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Roket gövdesine yerleştirilen özel bir kancanın gemi üzerindeki ağa düşmesiyle süreç tamamlanıyor. Bu durum sadece roketin faydalı yük kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iniş sürecindeki yüksek hassasiyet gereksinimlerini de biraz hafifletiyor.

Long March 10B teknik yetenekleri

Long March 10B roketi, Çin Roket Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen iki aşamalı bir araçtır. Esas olarak ticari amaçlarla; uyduları Dünya'nın alçak yörüngesine taşımak ve derin uzay görevleri için hizmet vermektedir. Ayrıca bu model, Çin'in gelecekteki Ay programı için önemli bir test sahası görevi görmektedir.

Rokette modern YF-100K motorları kullanılmaktadır;

İkinci aşama sıvı oksijen ve metan yakıt çifti ile çalışmaktadır;

Sistem, tekrar kullanıma tamamen uyarlanmıştır;

Denizde yakalama teknolojisi roketin hizmet ömrünü uzatmaktadır.

Bu testlerin başarısı, sadece Çin'in uzaydaki konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel uzay endüstrisinde roketleri geri kazanma konusunda yeni bir standart oluşturabilir. Şu anda dünyanın önde gelen şirketleri roketleri platforma dikey indirmeye odaklanmışken, Pekin'in "havada yakalama" stratejisinin ekonomik açıdan çok daha verimli olması bekleniyor.

Uzmanlar, Long March 10B uçuşunun Çin'in sadece ticari kozmonotikteki değil, aynı zamanda insanı Ay'a indirme konusundaki uzun vadeli planlarının da önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Temmuz ayı ortasında gerçekleşecek bu tarihi süreç, tüm dünya uzay meraklılarının ve uzmanlarının odak noktasında olacak.