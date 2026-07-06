Brezilya ve Norveç maçını sitemizden canlı takip edin

·78·Spor
Brezilya ve Norveç maçını sitemizden canlı takip edin

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Brezilya - Norveç karşılaşmasını sitemiz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Mücadele bugün saat 01:00'de başlayacak. Maç boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, oyuncu değişiklikleri, sarı ve kırmızı kartlar ile diğer önemli anlar anlık olarak aktarılacaktır.

Brezilya kadrosunda Vinicius Junior, Casemiro ve Alisson gibi yıldızlar ilk 11'de yer alıyor. Norveç ise Erling Haaland, Martin Odegaard ve Alexander Sorloth'a güveniyor.

Maçı izleme imkanı olmayan taraftarlar, karşılaşmanın tüm detaylarını sitemizdeki canlı metin anlatımı üzerinden takip edebilirler.

Canlı anlatımCANLI
23
İsmail Elfath Rayan (Brezilya) rakibine yaptığı faul nedeniyle düdüğünü çaldı. Norveç lehine serbest vuruş verildi.
20
33:67 – topa sahip olma oranı.
19
Gabriel Martinelli (Brezilya) ceza sahası içindeki boş arkadaşını bulmaya çalıştı ancak Ørjan Nyland kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.
18
Vinícius Júnior (Brezilya) tehlikeli bir orta yaptı, ancak savunma oyuncusu forvetlerden daha yükseğe sıçrayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
17
Rayan (Brezilya) ceza sahasına iyi bir koşu yaptı ancak şutu isabetsizdi ve sağ direğin uzağından auta çıktı. Top oyun alanını terk etti, oyun Norveç'in kale vuruşuyla başlayacak.
16
Julian Ryerson (Norveç) ikili mücadeleye çok sert girdi ve Ismail Elfath faul düdüğünü çaldı.
13
Bruno Guimarães (Brezilya) sorumluluğu üstleniyor ve topu hazırlıyor.
9
Vinícius Júnior (Brezilya) rakibini geçiyor ancak topu oyunda tutamıyor. Top oyun alanının dışına çıkıyor ve Norveç kale vuruşu kullanacak.
6
Martin Ødegaard (Norveç) köşe vuruşunu kullandı ancak rakip savunma dikkatliydi ve topu uzaklaştırdı.
5
Alexander Sørloth'un (Norveç) ortası başarısız oldu, rakip savunma topu ceza sahasından hemen uzaklaştırdı. Norveç korner kazandı. Ceza sahasına çok sayıda oyuncu gönderiyorlar.
1
Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!
01:11
Norveç maça başlıyor.
01:11
Bu maçın hakemi olarak Ismail Elfath atandı.
01:11
Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı, maç detaylarından inceleyebilirsiniz.
01:05
Değerli misafirler, canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz! Takımların ilk 11'leri kısa süre içinde açıklanacak, yerinizi alın ve maça hazır olun.
BrezilyaNorveçErling HaalandVinicius JuniorCanlı AnlatımDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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