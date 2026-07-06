Brezilya ve Norveç maçını sitemizden canlı takip edin

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Brezilya - Norveç karşılaşmasını sitemiz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Mücadele bugün saat 01:00'de başlayacak. Maç boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, oyuncu değişiklikleri, sarı ve kırmızı kartlar ile diğer önemli anlar anlık olarak aktarılacaktır.

Brezilya kadrosunda Vinicius Junior, Casemiro ve Alisson gibi yıldızlar ilk 11'de yer alıyor. Norveç ise Erling Haaland, Martin Odegaard ve Alexander Sorloth'a güveniyor.

Maçı izleme imkanı olmayan taraftarlar, karşılaşmanın tüm detaylarını sitemizdeki canlı metin anlatımı üzerinden takip edebilirler.