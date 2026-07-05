Samsung yeni stratejiye geçiyor: Exynos 2700 işlemcisi hız yerine yapay zekaya odaklanacak

·25·Teknoloji
Samsung yeni stratejiye geçiyor: Exynos 2700 işlemcisi hız yerine yapay zekaya odaklanacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekteki amiral gemisi işlemcilerini geliştirirken kökten yeni bir yaklaşım uygulamayı planlıyor. Şirket, geleneksel olarak Qualcomm gibi rakiplerle benchmark testlerindeki "kuru" rakamlar ve maksimum saat hızları için rekabet etmekten vazgeçmeye karar verdi. Bunun yerine ana odak noktası enerji verimliliği ve yapay zeka yeteneklerinin genişletilmesi olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Schrodinger takma adıyla bilinen nüfuzlu bir içeriden öğrenenin verdiği bilgilere göre, yeni nesil Exynos 2700 çipi maksimum performans artışına değil, uzun süre boyunca istikrarlı bir çalışma sağlamaya odaklanıyor. Bu, Samsung akıllı telefon kullanıcıları için cihazın ısınmaması ve pil ömrünü daha uzun süre koruması açısından büyük önem taşıyor. Bu değişikliğin şirketin mobil pazardaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Exynos 2700 çipinin kristal alanı önemli ölçüde büyütülecek. Ancak bu genişleme, CPU çekirdeklerinin sayısını artırmak için değil, yapay zekayı hızlandıran özel blokları yerleştirmek için kullanılacak. Bu adım, Galaxy AI sisteminin gelecekteki yeteneklerini genişletmek ve akıllı telefon içindeki karmaşık hesaplamaları daha hızlı gerçekleştirmekle ilgili.

Enerji tasarrufu ve üretim istikrarı

Samsung yönetimi, en yüksek tepe performansının bir kısmından vazgeçse de, sağlam çip çıkışını artırmayı ve üretim hacmini yükseltmeyi hedefliyor. ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, bu strateji sadece teknik değil, ekonomik açıdan da kendini haklı çıkarmalı. Yüksek enerji verimliliği, cihazın otonom çalışma süresini uzatır ki bu da günümüzde kullanıcılar için en öncelikli göstergelerden biridir.

Bir diğer önemli yenilik ise soğutma sistemiyle ilgili. Samsung mühendisleri, buhar odalarını sadece büyütmek yerine, ısıyı doğrudan işlemci gövdesi seviyesinde dışarı atan teknolojiyi geliştiriyor. Kristalin kendisinde ısı yayılımını azaltarak, Exynos 2700 marka tarihindeki en "soğuk" ve istikrarlı amiral gemisi çipi olabilir.

Bu bilgileri sunan Phone Futurist (Schrodinger), daha önce Samsung Galaxy S26 Plus özelliklerini doğru tahmin etmiş ve iPhone markasının yıl dönümü modeli hakkındaki bilgileriyle güven kazanmıştı. Bu nedenle, Exynos 2700 hakkındaki bu haberler teknoloji topluluğu tarafından ciddiye alınıyor.

Özbekistan akıllı telefon pazarında Samsung cihazlarına olan talebin yüksek olduğunu düşünürsek, işlemcilerdeki bu değişiklik yerel kullanıcılar için de oldukça günceldir. Zira sıcak iklim koşullarında akıllı telefonların ısınması ve performans düşüşü (throttling) sık karşılaşılan bir sorundur. Exynos 2700'ün daha "soğuk" çalışması bu sorunlara bir çözüm olabilir.

SamsungExynos 2700Galaxy AITeknolojiAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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