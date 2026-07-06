Cristiano Ronaldo milli takımdaki geleceği hakkında net konuştu

·58·Spor
Cristiano Ronaldo milli takımdaki geleceği hakkında net konuştu

Portekiz milli takımı forveti Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynanacak kritik maç öncesinde milli takımdaki kariyerini ne zaman noktalayacağı sorusuna yanıt verdi.

41 yaşındaki futbolcu, kararı sadece kendisinin vereceğini vurgulayarak şu anki ana hedefin İspanya'yı mağlup edip çeyrek finale yükselmek olduğunu belirtti.

«Her zaman burada olacağım»

Ronaldo, 18 yaşında Portekiz milli takımına katıldığından beri tutumunun değişmediğini kaydetti.

«18 yaşımda milli takıma geldiğimden beri hiçbir şey değişmedi ve bundan sonra da değişmeyecek. Her zaman burada olacağım; hem kalbimle hem de bedenimle» dedi.

Forvet, sahaya çıkıp çıkmamasından bağımsız olarak takımda önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.

Kariyerini ne zaman noktalayacağına kendisi karar verecek

Ronaldo, milli takımı bırakıp bırakmayacağına dair sürekli gelen sorulara da net bir cevap verdi.

«Kariyerimi istediğim zaman noktalayacağım. Başkalarının istediği zaman değil. Bu soruyu tekrar tekrar sormanın bir anlamı yok» dedi Portekiz kaptanı.

Sözlerinden de anlaşılacağı üzere, yıldız oyuncu şimdilik milli takımdaki kariyerini sonlandırmayı düşünmüyor.

Tüm dikkatler İspanya maçına çevrildi

Ronaldo, gelecek hakkındaki tartışmalar yerine bir sonraki maça odaklanılması gerektiğini söyledi.

«En önemlisi yarın iyi oynamak ve bir üst tura yükselmek» diye vurguladı.

Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak. 6 Temmuz'da oynanacak maçın galibi çeyrek final biletini alacak.

Ronaldo için ise bu maç yeni bir büyük sınav: Sorular çok, ancak cevabı yine saha verecek.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıİspanyaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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