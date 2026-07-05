Bending Spoons: AOL ve Vimeo'nun sahipleri Nasdaq borsasına açıldı

·2·Teknoloji
Bending Spoons: AOL ve Vimeo'nun sahipleri Nasdaq borsasına açıldı

İtalyan teknoloji holdingi Bending Spoons, bu hafta Nasdaq borsasında hisselerini halka arz etti. Piyasa tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirketin piyasa değeri kısa sürede 25 milyar doları aştı. Bu rakam, şirketin özel sektörde faaliyet gösterdiği dönemdeki 11 milyar dolarlık değerlemesinin iki katından fazladır. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Milano'da kurulan şirket, son yıllarda AOL, Vimeo, Meetup, Eventbrite ve WeTransfer gibi dünyaca ünlü dijital markaları satın almasıyla dikkat çekmişti. Bending Spoons'un stratejisi özel yatırım fonlarına benzese de, onlardan farklı olarak şirket satın aldığı markaları yeniden satmak yerine bünyesinde tutuyor ve onları AI yardımıyla modernize ediyor.

Strateji ve tartışmalı kararlar

Bending Spoons, faaliyetleri boyunca birçok eleştiriye de maruz kaldı. Özellikle Evernote gibi popüler servisleri satın aldıktan sonra fiyat artışları ve toplu işten çıkarmalar kullanıcılar arasında hoşnutsuzluğa neden olmuştu. Ancak şirketin kurucularından Matteo Danieli, TechCrunch'a verdiği röportajda, tüm değişikliklere rağmen müşteri sadakatinin istikrarlı kaldığını vurguladı.

Şirketin sunduğu raporlara göre, Mart 2026 itibarıyla portföyündeki projeleri her ay 500 milyondan fazla aktif kullanıcı kullanıyor. Ayrıca 9 milyondan fazla müşteri ücretli abonelik kullanıyor. Bu rakamlar, Bending Spoons'un sadece "ölmekte olan" markaları satın aldığı yönündeki görüşlerin yanlış olduğunu kanıtlıyor.

Başarısızlıktan büyük bir imparatorluğa

İlginç olan şu ki, bugünün dev şirketi zamanında başarısızlığa uğrayan Evertale girişimi temelinde kuruldu. Kopenhag'da kurulan bu girişim 2011 yılında kapatılmıştı ancak kurucuları ve ekibi dağılmayarak yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiler. Başlangıçta kendi uygulamalarını geliştiren ekip, daha sonra hazır ürünleri satın alma ve bunları merkezi bir sisteme entegre etme formülünü geliştirdi.

Bugün Bending Spoons finansal istikrarını da ortaya koyuyor. Şirket, 2025 yılında 1,31 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Yatırımcılar ise şirketin AI ve veri analitiği yoluyla eski internet markalarına yeni bir hayat verme potansiyeline yüksek değer biçiyor.

Ana faaliyetlerinin yanı sıra şirket, 2020 yılında İtalyan hükümeti için COVID-19 pandemisine karşı Immuni uygulamasını ücretsiz geliştirerek sosyal sorumluluğunu da göstermişti. Şu anda Bending Spoons, dünya teknoloji pazarında kendine özgü bir "marka koleksiyoncusu" olarak yerini sağlamlaştırıyor.

Bending SpoonsNasdaqIPOTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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