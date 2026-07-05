Uzay araştırmalarında yeni dönem: Uydular için ultra siyah kaplama geliştirildi

·2·Teknoloji
Uzay araştırmalarında yeni dönem: Uydular için ultra siyah kaplama geliştirildi

Birleşik Krallık'taki Surrey Üniversitesi'nden bilim insanları, uzay araştırmalarında ciddi bir engel haline gelen uydu parlaklığı sorununu çözmek için etkili bir yöntem buldu. Araştırmacılar, Vantablack 310 adı verilen ultra siyah kaplamayı test ederek, bunun yörüngedeki cihazları yer tabanlı teleskoplar için neredeyse görünmez hale getirebileceğini kanıtladılar. Bu keşfin, önümüzdeki yıllarda yörüngeye fırlatılması planlanan milyonlarca yeni cihazın astronomik gözlemler üzerindeki olumsuz etkisini önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde dünya yörüngesindeki uydu sayısının hızla artması, modern astronomi için en büyük tehditlerden biri haline geldi. Mevcut projelere göre yakın gelecekte yörüngeye 1,7 milyondan fazla cihaz fırlatılabilir. Uyduların metal yüzeyinden yansıyan güneş ışığı, teleskoplarla alınan görüntülerde parlak çizgiler ve parlamalar oluşturuyor. Bu durum, uzak galaksiler, asteroitler ve süpernovalar gibi sönük nesnelerin tespit edilmesini engelliyor.

Vantablack 310 teknolojisinin yetenekleri

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Surrey NanoSystems şirketi tarafından geliştirilen Vantablack 310 malzemesi, üzerine düşen ışığın sadece yüzde 2'sini yansıtıyor. Bilim insanları, laboratuvar ortamında yapılan deneyler ve bilgisayar modellemeleri yardımıyla, bu kaplamaya sahip bir uydunun yerden nasıl görüneceğini analiz ettiler. Sonuçlar, cihazın parlaklığının Uluslararası Astronomi Birliği tarafından önerilen minimum seviyeye kadar düşebileceğini gösterdi.

Bu teknolojinin bir diğer önemli avantajı, yansıyan ışığı her yöne eşit şekilde dağıtmasıdır. Bu, normal metal yüzeylerde görülen keskin ve parlak parlamaların önüne geçer. Araştırma lideri Astha Chaturvedi, gece gökyüzünün uzayı incelemek için en önemli araç olmaya devam ettiğini ancak gözlemlenmesinin giderek zorlaştığını belirtiyor. Yeni mühendislik çözümü ise uydu tasarımlarını kökten değiştirmeden sorunu çözmeyi mümkün kılıyor.

Astrofizikçi Noelia Noël'e göre bu konu sadece profesyonel astronomları değil, aynı zamanda gece gökyüzünün doğal görünümünü korumak isteyen herkesi endişelendirmelidir. Bu araştırma, sorunu sadece tanımlamaktan pratik çözüm aşamasına geçişte önemli bir adım oldu. Ixbt.com verilerine göre bilim insanları şimdi bu kaplamayı gerçek uzay koşullarında test etmeyi planlıyor.

Uzaydaki bir sonraki testler

Projenin bir sonraki aşaması, Vantablack 310 kaplamasını Jovian-1 uydusuna uygulamak ve onu yörüngeye fırlatmaktan oluşuyor. Surrey, Portsmouth ve Southampton üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülen bu görev, malzemenin uzaydaki ekstrem koşullara dayanıklılığını test edecek. Ayrıca yer istasyonları aracılığıyla uydu parlaklığındaki değişimin ne kadar belirgin olduğu ölçülecek.

Uzay testleri başarıyla sonuçlanırsa, ultra siyah malzemeler gelecekteki tüm uydu takımları için standart bir çözüm haline gelebilir. Bu durum, SpaceX, Amazon ve diğer büyük şirketlerin küresel internet projelerinin yanı sıra temel bilimin gelişmesine de olanak tanıyacaktır. Gece gökyüzünün temizliği bilimsel gözlemlerin kalitesini doğrudan etkilediği için bu gelişme, amatör astronomlar ve uzmanlar için de büyük önem taşıyor.

UzayTeknolojiAstronomiUyduVantablack
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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