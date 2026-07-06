2026 Dünya Kupası: Brezilya - Norveç maçı için ilk 11'ler açıklandı

2026 Dünya Kupası son 16 turunun merkez maçlarından birinde Brezilya ve Norveç milli takımları, çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor.

East Rutherford'da oynanacak karşılaşma TSİ 01:00'de başlayacak. Maç öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Vinicius Brezilya hücumuna liderlik ediyor

Carlo Ancelotti hücum hattında Vinicius Junior, Martinelli ve Matheus Cunha'ya güveniyor.

Orta sahada Casemiro ve Bruno Guimarães görev yapacak. Kaleyi ise tecrübeli Alisson koruyacak.

Brezilya'nın ilk 11'i:

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Casemiro, Guimarães, Raphinha, Martinelli, Vinicius, Cunha.

Norveç'in en büyük kozu: Haaland

Norveç milli takımı hücumda Erling Haaland ve Alexander Sørloth ikilisine güveniyor.

Martin Ødegaard orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenirken, Antonio Nusa hızlı hücumlarda Brezilya savunmasını zorlamaya çalışacak.

Norveç'in ilk 11'i:

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Nusa, Sørloth, Haaland.

Kazananı büyük bir sınav bekliyor

Bu karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Meksika - İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

Brezilya - Norveç

Tarih: 5 Temmuz

Yer: East Rutherford

Başlama saati: 01:00, TSİ

Bir tarafta Vinicius önderliğindeki Brezilya, diğer tarafta Haaland liderliğindeki Norveç. Kısacası forvetler hazır, şimdi söz sahada.