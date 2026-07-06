Erling Haaland Manchester City'den ayrılabilir

·159·Spor
Erling Haaland Manchester City'den ayrılabilir

Manchester City forveti Erling Haaland, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılabilir.

Norveçli forvetin, takımdaki değişikliklerin ardından geleceği hakkında düşünmeye başladığı söyleniyor.

Guardiola'dan sonra şüpheler oluştu

El Nacional'in haberine göre, Pep Guardiola teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra Haaland, Manchester City'nin yeni projesine karşı güvensizlik duymaya başladı.

Takımı Enzo Maresca devraldı ancak 25 yaşındaki forvet, yeni teknik direktörün planlarına henüz tam olarak ikna olmuş değil.

Bernardo Silva'nın ardından gidebilir

Kaynağa göre Haaland henüz nihai kararını vermiş değil.

Yine de Guardiola ve Bernardo Silva'dan sonra Manchester City'den ayrılma ihtimalini göz ardı etmiyor.

Bu durum, Norveçli futbolcunun geleceği hakkındaki transfer dedikodularını daha da alevlendirebilir.

52 maçta 38 gol

Erling Haaland, 2022 yılında Manchester City kadrosuna katılmıştı.

Forvet, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda:

  • 52 maçta forma giydi;

  • 38 gol attı;

  • 9 asist yaptı.

Kulüple mevcut sözleşmesi 2034 yılına kadar devam ediyor.

City'yi büyük bir karar bekliyor

Haaland'ın uzun süreli bir sözleşmesi olduğu için transferinin kolay olmayacağı kesin. Ancak oyuncu ayrılmaya karar verirse, Avrupa'nın birçok dev kulübü onu kadrosuna katmak için yarışa girebilir.

Henüz bir karar yok ancak Guardiola sonrası City'de başlayan yeni dönem, Haaland'ın geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Erling HaalandManchester CityPremier LeagueTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brezilya ve Norveç maçını sitemizden canlı takip edinBrezilya ve Norveç maçını sitemizden canlı takip edinBugün, 00:482026 Dünya Kupası: Brezilya - Norveç maçı için ilk 11'ler açıklandı2026 Dünya Kupası: Brezilya - Norveç maçı için ilk 11'ler açıklandıBugün, 00:10Cristiano Ronaldo milli takımdaki geleceği hakkında net konuştuCristiano Ronaldo milli takımdaki geleceği hakkında net konuştuBugün, 00:05İspanya teknik direktörü: «Dünyanın en iyi orta sahasına sahibiz»İspanya teknik direktörü: «Dünyanın en iyi orta sahasına sahibiz»Dün, 23:22Carlo Ancelotti bugünkü maçta Neymar ve Vinícius'u birlikte oynatmak istiyorCarlo Ancelotti bugünkü maçta Neymar ve Vinícius'u birlikte oynatmak istiyorDün, 23:19Süper bilgisayar İngiltere - Meksika maçının galibini tahmin ettiSüper bilgisayar İngiltere - Meksika maçının galibini tahmin ettiDün, 23:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı