Erling Haaland Manchester City'den ayrılabilir

Manchester City forveti Erling Haaland, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılabilir.

Norveçli forvetin, takımdaki değişikliklerin ardından geleceği hakkında düşünmeye başladığı söyleniyor.

Guardiola'dan sonra şüpheler oluştu

El Nacional'in haberine göre, Pep Guardiola teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra Haaland, Manchester City'nin yeni projesine karşı güvensizlik duymaya başladı.

Takımı Enzo Maresca devraldı ancak 25 yaşındaki forvet, yeni teknik direktörün planlarına henüz tam olarak ikna olmuş değil.

Bernardo Silva'nın ardından gidebilir

Kaynağa göre Haaland henüz nihai kararını vermiş değil.

Yine de Guardiola ve Bernardo Silva'dan sonra Manchester City'den ayrılma ihtimalini göz ardı etmiyor.

Bu durum, Norveçli futbolcunun geleceği hakkındaki transfer dedikodularını daha da alevlendirebilir.

52 maçta 38 gol

Erling Haaland, 2022 yılında Manchester City kadrosuna katılmıştı.

Forvet, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda:

52 maçta forma giydi;

38 gol attı;

9 asist yaptı.

Kulüple mevcut sözleşmesi 2034 yılına kadar devam ediyor.

City'yi büyük bir karar bekliyor

Haaland'ın uzun süreli bir sözleşmesi olduğu için transferinin kolay olmayacağı kesin. Ancak oyuncu ayrılmaya karar verirse, Avrupa'nın birçok dev kulübü onu kadrosuna katmak için yarışa girebilir.

Henüz bir karar yok ancak Guardiola sonrası City'de başlayan yeni dönem, Haaland'ın geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir.