Çin'de ağır vasıtalar için hidrojenli içten yanmalı motor test edildi

·1·Teknoloji
Çin'de ağır vasıtalar için hidrojenli içten yanmalı motor test edildi

Çinli FAW Jiefang şirketi, hidrojen taşımacılığı alanında önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirketin ağır vasıtalar için geliştirdiği CA6HV3 model yeni içten yanmalı motor, ulusal çevre sertifikasyonunu başarıyla geçti. Bu teknoloji, geleneksel dizel yakıttan vazgeçme ve atmosfere salınan zararlı emisyonları önemli ölçüde azaltma yolunda atılmış dev bir adımdır. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Üretici, bu ünitenin "çift sıfır emisyon" konseptine uygun, dünyanın ilk hidrojenli motorlarından biri olduğunu belirtiyor. Karbondioksit salınımı yapmayan motorun diğer zararlı madde emisyonları da neredeyse sıfıra yakındır. ixbt.com verilerine göre, yeni geliştirilen motorun en büyük avantajı, azot oksit (NOx) seviyesinin son derece düşük olmasıdır.

Çevresel standartlar ve teknik kapasite

Hidrojenli motorların temel sorunu olan azot oksit emisyonları, bu modelde Çin'in mevcut China VI standardında izin verilen maksimum seviyenin sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. FAW Jiefang mühendisleri, gelecekte yürürlüğe girecek daha katı China VII gerekliliklerine de hazır olduklarını belirttiler; motor, bu standart normlarının sadece yüzde 14'ünü kullanıyor.

Sertifikasyon sürecinin yanı sıra motor, uzun süreli dayanıklılık testlerinden de geçirildi. Bu üniteyle donatılmış 49 tonluk FAW J6V kamyon, gerçek yol koşullarında 100 bin kilometreden fazla mesafe kat etti. Bu testler, yeni güç ünitesinin sadece çevreci olduğunu değil, aynı zamanda ağır yükler altında güvenilir bir şekilde çalıştığını da kanıtladı.

Ekonomik verimlilik ve yaygınlaşma beklentileri

Yeni motorun bir diğer önemli özelliği, kamyonun yapısında köklü değişiklikler gerektirmemesidir. Boyut ve yapı olarak mevcut dizel ünitelerle uyumludur. Bu durum, soğutma sistemi ve diğer parçaları yeniden tasarlamaya gerek kalmadan hidrojenli motorun monte edilmesini sağlar. Bu yaklaşım, hidrojenli taşımacılığa geçiş maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir.

Günümüzde hidrojen teknolojileri iki yönde gelişmektedir: yakıt hücreleri (elektrik motorları için) ve hidrojenli içten yanmalı motorlar. İkinci seçenek; ağır vasıtalar, iş makineleri, trenler ve gemiler için oldukça uygundur. Çünkü bu sektörlerde yüksek güç, uzun menzil ve mevcut üretim altyapısından yararlanmak büyük önem taşımaktadır.

Çin hükümeti, bu teknolojiyi hidrojen enerjisini geliştirme programına dahil etti. FAW şirketi, kendi geliştirdiği bu motoru yakın zamanda ticari araçlar için seri üretime geçirmeyi planlıyor. Bu durum, gelecekte bölgede ve dünya pazarında çevre dostu bir lojistik sisteminin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

ÇinHidrojenEkolojiFAWTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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