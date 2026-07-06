Norveç, Brezilya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

·266·Spor
Norveç, Brezilya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Karşılaşma, New York metropol bölgesinde yer alan East Rutherford'daki stadyumda oynandı. Norveç'in her iki golünü de Erling Haaland kaydetti. 79. dakikada perdeyi açan Haaland, 90. dakikada bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı. Brezilya'nın tek golü ise 90+10. dakikada penaltıdan Neymar'dan geldi.

Norveç, maç boyunca topa sahip olma konusunda büyük bir üstünlük kurdu. Norveç topa yüzde 66 oranında sahip olurken, Brezilya yüzde 34'te kaldı.

Brezilya rakip kaleye 12 şut çekerken bunların 4'ü isabetli oldu. Norveç ise 9 şutun 5'inde isabet sağladı.

Pas sayısında da Norveç oldukça öndeydi. 653 pas yapan Norveç yüzde 91 isabet oranı yakaladı. Brezilya ise 313 pasla yüzde 88 isabet oranında kaldı.

Maçta Brezilyalı oyuncular 7, Norveçli oyuncular ise 4 faul yaptı. Brezilya bir sarı kart görürken, Norveç kart görmedi. Her iki takım da 5'er köşe vuruşu kullanırken, ofsayt sayıları 1-1 olarak gerçekleşti.

79. dakikada Haaland'ın golünden sonra Brezilya baskısını artırmaya çalıştı. Ancak 90. dakikada Norveçli forvet ikinci golünü de attı. Neymar uzatma dakikalarında penaltıyı gole çevirse de Brezilya maçı kurtarmaya yetmedi.

BrezilyaNorveçErling HaalandNeymarDünya KupasıSon 16 Turu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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