Brezilya 2026 Dünya Kupası'na veda etti: Erling Haaland, Selecao'yu evine gönderdi

·80·Spor
Brezilya 2026 Dünya Kupası'na veda etti: Erling Haaland, Selecao'yu evine gönderdi

Futbol dünyasında büyük şok: Brezilya milli takımının altıncı kez dünya şampiyonu olma hayalleri en az dört yıl daha ertelendi. ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası çeyrek final biletini almak için oynanan maçta Norveç, Güney Amerika devini 2-1 mağlup ederek turnuvanın dışına itti. Erling Haaland'ın son dakikalardaki dublesi, İskandinav ekibine tarihi bir zafer kazandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Maç Brezilya için şanssız başladı. Karşılaşmanın başında Norveçli Patrick Berg bir gol bulsa da, hakemler ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Ardından Carlo Ancelotti'nin öğrencileri için skoru açma fırsatı doğdu. Matheus Cunha ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak Bruno Guimaraes'in kullandığı vuruşu kaleci Orjan Nyland kurtarmayı başardı. Bu pozisyon maçın kırılma anı oldu.

Endrick ve Neymar'ın girişi de fayda etmedi

İkinci yarıda Brezilya, hücumu güçlendirmek amacıyla genç yetenek Endrick'i oyuna aldı. Real Madridli oyuncu, Vinicius Junior'ın harika pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak isabetsiz vuruşuyla fırsatı tepti. Goal.com'un haberine göre, Endrick'in oyuna girişi beklenen etkiyi yaratmadı ve yaptığı hatalar takımın oyununu olumsuz etkiledi.

Norveç ise disiplinli savunmasının yanı sıra tehlikeli kontra ataklar geliştirdi. Karşılaşmanın 80. dakikasında Andreas Schjelderup'un sol kanattan yaptığı ortayı Erling Haaland kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu gol Norveçlilere büyük bir özgüven kazandırdı. Brezilya tüm gücüyle yüklendiği sırada, Haaland 90. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla dublesini tamamladı ve maçın kaderini belirledi.

Uzatma dakikalarında Casemiro'ya yapılan faul sonrası bir penaltı daha verildi. Bu kez Neymar hata yapmadı ve skoru belirledi ancak kalan saniyeler Selecao için yeterli olmadı. Brezilya milli takımı, 2002'den bu yana süren şampiyonluk hasretini en az 28 yıla çıkarmış oldu.

Bu mağlubiyet Brezilya futbol camiası için büyük bir darbe oldu. Carlo Ancelotti yönetimindeki yıldızlar topluluğu, Norveç'in disiplinli oyunu ve Erling Haaland'ın fenomenal yeteneği karşısında çaresiz kaldı. Norveç ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek turnuvanın en büyük sürprizi oldu.

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FutbolBrezilyaNorveçErling Haaland2026 Dünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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