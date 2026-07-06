NASA yöneticisi New Glenn roketindeki şiddetli patlamanın nedenini açıkladı

Uzay keşfi alanındaki büyük projelerden biri olan Blue Origin şirketine ait New Glenn ağır roketindeki kazanın detayları açıklandı. NASA yöneticisi Jared Isaacman, Mayıs ayında meydana gelen bu şiddetli patlamaya motor düzeneğindeki arızaların neden olduğuna dair ön bulguları paylaştı. Bu olayın sadece özel şirketi değil, ABD'nin tüm Ay programı planlarını da ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Politico ve ixbt.com verilerine göre, NASA uzmanları olayın yaşandığı ilk günlerden itibaren soruşturma süreçlerine dahil edildi. Şu anda Blue Origin mühendisleri, ajans uzmanlarıyla iş birliği içinde motor sistemindeki teknik eksiklikleri analiz etmeye odaklanmış durumda. Jared Isaacman, ajansın şirkete gerekli tüm teknik desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Teknik arıza ve patlamanın boyutu

Hatırlatmak gerekirse, New Glenn roketi 28 Mayıs 2026 tarihinde statik ateşleme testleri sırasında patlamıştı. Patlama o kadar şiddetliydi ki, parlaması olay yerinden 190 kilometre uzaklıkta, eyaletin diğer ucunda bile net bir şekilde görüldü. Bu denli yüksek enerji açığa çıkışı, fırlatma sahasına da ciddi zarar verdi.

Şu anda ana odak noktası, motorun hangi kısmında arıza meydana geldiğini belirlemektir. NASA yöneticisine göre Blue Origin, ortaya çıkan sorunları gidermek, fırlatma sahasını onarmak ve testlere yeniden başlamak için tüm imkanlarını kullanacak. Ancak bu süreçlerin ciddi zaman ve kaynak gerektirdiği aşikardır.

Ay programına etkisi ve gelecek planları

Bu kaza, Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin'in NASA ile ortaklaşa yürüttüğü Ay programındaki katılımını en az bir yıl geciktirebilir. New Glenn roketi, bu görevin önemli bir parçası olarak görülüyordu. Uzay teknolojileri alanındaki SpaceX ve Blue Origin arasındaki rekabet, uzay teknolojilerinin maliyetinin düşmesine katkı sağladığı için bu gelişme sektör açısından büyük önem taşıyor.

NASA yönetimi, şirketin teknik potansiyeline olan güvenini koruyor. Jared Isaacman, uzay endüstrisinde bu tür başarısızlıkların yeni teknolojileri mükemmelleştirme yolunda zorlu ancak gerekli bir aşama olduğunu belirtti. Ajans, Blue Origin ile iş birliğini sonlandırmayı düşünmüyor ve tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra proje devam ettirilecek.