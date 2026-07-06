2026 Dünya Kupası: Meksika - İngiltere maçını bizimle takip edin

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ve İngiltere milli takımları karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma Zamin.uz sitesinde canlı metin anlatımıyla takip edilebilecek.

Maç, Taşkent saatiyle 06:00'da başlayacak. Taraftarlar; maçın gidişatı, goller, isabetli ve isabetsiz şutlar, VAR kararları, kartlar ve oyuncu değişiklikleri hakkında anlık bilgi alabilecekler.

Meksika kadrosunda Raul Jimenez, Roberto Alvarado ve Julian Quinones hücum hattında görev yapacak. İngiltere tarafında ise Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Anthony Gordon ilk 11'de yer alıyor.

Maçın önemi büyük: kazanan takım çeyrek finale yükselecek, kaybeden taraf ise turnuvaya veda edecek.

Karşılaşmanın tüm önemli anlarını Zamin.uz sitesindeki canlı metin anlatımı üzerinden takip edebilirsiniz.