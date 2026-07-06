Meksika ve İngiltere maçı için ilk 11'ler açıklandı

·1·Spor
Meksika ve İngiltere maçı için ilk 11'ler açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Meksika - İngiltere karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Mücadele TSİ 06:00'da başlayacak. Meksika sahaya 4-3-3, İngiltere ise 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak.

Meksika'nın kadrosu:

• Kaleci: Raul Rangel
• Savunma: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
• Orta saha: Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora
• Forvet: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

İngiltere'nin kadrosu:

• Kaleci: Jordan Pickford
• Savunma: Nico O'Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Jarell Quansah
• Orta saha: Declan Rice, Elliot Anderson
• Ofansif orta saha: Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka
• Forvet: Harry Kane

İngiltere hücumda Kane'e güveniyor. Arkasında Bellingham görev yaparken, kanatlarda Gordon ve Saka oynayacak. Meksika'da ise merkez forvet rolünü Raúl Jiménez üstlenecek.

Maçın galibi Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.

MeksikaİngiltereHarry KaneBukayo SakaRaúl JiménezJude Bellingham
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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