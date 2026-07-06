Meksika ve İngiltere maçı için ilk 11'ler açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Meksika - İngiltere karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.
Mücadele TSİ 06:00'da başlayacak. Meksika sahaya 4-3-3, İngiltere ise 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak.
Meksika'nın kadrosu:
• Kaleci: Raul Rangel
• Savunma: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
• Orta saha: Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora
• Forvet: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones
İngiltere'nin kadrosu:
• Kaleci: Jordan Pickford
• Savunma: Nico O'Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Jarell Quansah
• Orta saha: Declan Rice, Elliot Anderson
• Ofansif orta saha: Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka
• Forvet: Harry Kane
İngiltere hücumda Kane'e güveniyor. Arkasında Bellingham görev yaparken, kanatlarda Gordon ve Saka oynayacak. Meksika'da ise merkez forvet rolünü Raúl Jiménez üstlenecek.
Maçın galibi Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.
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