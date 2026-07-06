HMD Skyline 2 akıllı telefonu hakkında yeni detaylar: Snapdragon 7s Gen 4 ve güçlü kamera

HMD Global, yeni nesil akıllı telefonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son bilgilere göre, birçok kişinin merakla beklediği HMD Skyline 2 modeli iptal edilmedi ve teknik açıdan oldukça geliştirilmiş bir şekilde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu cihazın, markanın özgünlüğünü koruyarak orta segmentte güçlü bir rekabet yaratması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İçeriden bilgi veren smashx_60'ın aktardığına göre, şirket Skyline GT adlı oldukça karmaşık projeden vazgeçmiş olsa da, temel HMD Skyline 2 üzerindeki çalışmalar hızla devam ediyor. Daha önce yayılan söylentilerde, bu akıllı telefonun efsanevi Nokia Lumia 1020 tasarımını, yani arka paneldeki devasa dairesel kamera modülünü miras alacağı söyleniyordu. Ancak yeni bilgiler bu tahminleri yalanladı: cihaz, ilk nesil Skyline tasarım çizgisini koruyacak.

Teknik özellikler ve performans

Akıllı telefonun donanım kısmı önemli ölçüde güncellenecek. Başlangıçta beklenen Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi yerine, HMD Skyline 2'nin daha modern Snapdragon 7s Gen 4 çipi ile donatılması bekleniyor. Bu, sadece genel hızı değil, aynı zamanda enerji verimliliğini de artırmaya yardımcı olacak. ixbt.com'un verilerine göre, cihaz 6,55 inç OLED ekrana sahip olup 144 Hz yenileme hızı ve 1200 nit tepe parlaklığı sunuyor.

Kamera yetenekleri konusunda da HMD ciddi bir adım atmış durumda. Akıllı telefonun ana kamerası üç modülden oluşacak: 108 MP ana sensör ve iki adet 50 MP yardımcı sensör. Selfie tutkunları için ise 50 megapiksellik bir ön kamera öngörülüyor. Bu kombinasyon, zorlu ışık koşullarında bile yüksek kaliteli fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.

Cihazın pil ömrü 5000 mAh kapasiteli batarya ile sağlanacak. Kullanıcılar 40 W kablolu hızlı şarj ve 15 W Qi2 standartlarında kablosuz şarj teknolojisinden yararlanabilecekler. Ayrıca gövde, IP54 standardına göre toz ve su sıçramalarına karşı korumalıdır.

Tamir kolaylığı ve ek özellikler

HMD Skyline 2 modelinin öne çıkan özelliklerinden biri, "kendi kendine tamir" (Gen 2 repairability) konseptidir. Şirket, kullanıcılara özel aletler yardımıyla ekranı veya bataryayı evden çıkmadan değiştirme imkanı sunan bir yapı teklif ediyor. Bu, çevresel sürdürülebilirlik ve cihazın hizmet ömrünü uzatma yolunda önemli bir adımdır.

Ayrıca akıllı telefon, multimedya içeriklerini izlerken kaliteli ses garantisi veren stereo hoparlörlerle donatılacak. HMD Global son zamanlarda cihazlarına AI asistanlarını entegre etmeye de özel önem veriyor, bunun Skyline 2 yazılımında da yer alacağı şüphesiz.

Bu model, tamir kolaylığı ve sağlam kamerasıyla dikkat çekebilir. Henüz cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı açıklanmadı, ancak içeriden gelen önceki doğru bilgiler (örneğin HMD Icon Flip 1 hakkındaki haberler), bu yeniliklerin gerçeğe yakın olduğunu gösteriyor.