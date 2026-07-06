Neymar Brezilya milli takım kariyerini noktaladı

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Neymar Brezilya milli takım kariyerini noktaladı

Sports.kz sitesinin haberine göre Neymar, Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Norveç'e mağlup olup turnuvadan elenmesinin ardından uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

34 yaşındaki forvet, milli formayla son maçına Dünya Kupası son 16 turunda Norveç karşısında çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Neymar, uzatma dakikalarında penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Ancak attığı gol Brezilya'yı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Karşılaşma Norveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Brezilya Dünya Kupası'na veda etti.

Bu gol, Neymar'ın turnuvadaki ilk ve son golü oldu. Maçın ardından Brezilya milli takımında bir daha forma giymeyeceğini doğruladı.

Neymar, "Çabaladım. Elimden geleni yaptım. Her şey burada, MetLife Stadyumu'nda başlamıştı ve burada sona erdi. Artık her şey bitti," ifadelerini kullandı.

Brezilya milli takımı formasıyla toplam 130 maça çıkan futbolcu, 80 gol kaydetti. Böylece milli takım kariyerini noktalamış oldu.

NeymarBrezilyaDünya KupasıFutbolMilli Takım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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