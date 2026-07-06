Hawking Işıması'nın sırrı: Bilim insanları kara delik buharlaşması için yeni bir mekanizma keşfetti

Modern fiziğin en karmaşık ve tartışmalı teorilerinden biri olan Hawking Işıması üzerine yapılan araştırmalarda önemli bir dönüm noktası yaşandı. Almanya, Meksika ve İsrail'den bilim insanlarının oluşturduğu uluslararası bir ekip, kara deliklerin enerji yayma mekanizmasını açıklayan beklenmedik ve oldukça basit bir model sundu. Bu keşif, evrendeki en gizemli nesnelerin evrimini anlamada yeni bir dönem başlatabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Stephen Hawking tarafından 1974 yılında ortaya atılan teoriye göre, kara delikler tamamen "yutan" nesneler değildir. Kuantum etkileri nedeniyle çok zayıf bir ısı radyasyonu yayarlar ve zamanla kütle kaybederek buharlaşırlar. Ancak gerçek evren koşullarında bu radyasyonu tespit etmek imkansızdır çünkü kozmik arka plan gürültüsü arasında kaybolur. Bu nedenle araştırmacılar, laboratuvar ortamında kara deliklerin optik analoglarını oluşturmaya odaklanıyorlar.

Laboratuvar ortamında "kara delik"

Paderborn Üniversitesi (Almanya) ve Weizmann Enstitüsü (İsrail) fizikçileri, doğrusal olmayan ışık iletkenlerine dayalı özel bir optik sistem kullandılar. Bu cihaz, kara deliğin olay ufkunu —hiçbir şeyin, hatta ışığın bile geri çıkamayacağı sınırı— modellemeye olanak tanıdı. Deneyler sırasında bilim insanları, Hawking Işıması'nın oluşum sürecinin daha önce tahmin edilenden çok daha basit olduğunu keşfettiler.

Önceki teoriler bu radyasyonu birkaç karmaşık kuantum sürecinin zinciri olarak tanımlıyordu. Yeni araştırma ise radyasyon ile sistemin kendisi arasındaki geri bildirim mekanizmasının temel rol oynadığını gösterdi. Araştırma lideri Lorenzo M. Procopio, bu yeni modelin sadece teoriyi basitleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda gerçek gravitasyonel sistemlerde radyasyonun nasıl oluştuğunu daha net anlamaya yardımcı olduğunu vurguluyor.

Araştırmanın bir diğer önemli yönü, Hawking Işıması'nın sadece pasif bir süreç olmamasıdır. Deneyler, radyasyonun onu oluşturan sistem üzerinde aktif bir etkiye sahip olduğunu kanıtladı. İşte bu geri bildirim mekanizması, kara deliklerin kütle kaybetmesinin ve nihayetinde tamamen yok olabileceğinin temel kanıtı olarak kabul ediliyor.

Kuantum fiziği ve Görelilik Teorisi'nin kesişim noktası

Bu keşfin önemi sadece kara deliklerle sınırlı değil. Hawking Işıması, Genel Görelilik Teorisi ve kuantum mekaniği gibi iki temel ancak birbirine zıt teorinin birleştirilebileceği az sayıdaki noktadan biridir. Bilim insanları henüz evrenin tek bir "kuantum gravitasyonu" teorisini oluşturamadılar, laboratuvar deneyleri ise bu yoldaki en umut verici adımdır.

Bilim meraklıları için bu haber, temel fizik yasalarını incelemenin artık sadece dev teleskoplarla değil, kompakt laboratuvar cihazları yardımıyla da yapılabileceği anlamına geliyor. Bu tür araştırmalar, gelecekte evrenin kökeni ve nihai kaderi hakkındaki sorulara cevap bulmaya hizmet edecektir.

Ixbt.com'un verilerine göre, bu bilimsel çalışmanın sonuçları fizik dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Eğer laboratuvar sonuçları astrofiziksel gözlemlerle doğrulanırsa, bu Stephen Hawking'in ölümünden sonra Nobel Ödülü'ne layık görülebilecek en büyük fikrinin nihai kanıtı olacaktır.