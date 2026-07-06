Beyin Sırrı: Genel Anestezi Sırasında Bile Hipokampusun Konuşmayı Analiz Ettiği Keşfedildi

·30·Teknoloji
Beyin Sırrı: Genel Anestezi Sırasında Bile Hipokampusun Konuşmayı Analiz Ettiği Keşfedildi

Tıp dünyasında uzun bir süre, genel anestezi altındaki bir hastanın dış dünyadan tamamen koptuğu ve bilincinin dış sinyalleri işlemeyi durdurduğu düşünülüyordu. Ancak ABD'deki Baylor College of Medicine bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma bu görüşleri değiştirdi. Nature dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmaya göre, insan beyninin hafızadan sorumlu bölgesi olan hipokampus, derin anestezi altında bile konuşmayı analiz etmeye ve kelimeleri tahmin etmeye devam ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Nörocerrah Samir Sheth liderliğindeki bir araştırmacı grubu, ameliyat sürecindeki yedi hastanın beyin aktivitelerini gözlemledi. Bunun için ilk kez insan hipokampusunda Neuropixels adı verilen yüksek çözünürlüklü mikroçipler kullanıldı. Bu teknoloji, yüzlerce ayrı nöronun sinyallerini aynı anda ve benzeri görülmemiş bir hassasiyetle okumayı mümkün kıldı. Hastalar propofol etkisiyle derin anestezi altında olmalarına rağmen, beyinlerinin karmaşık hesaplamalar yaptığı ortaya çıktı.

Nöronlar konuşmayı nasıl işler?

Deney sırasında anestezi altındaki hastalara kısa hikayeler okundu. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Hipokampus nöronları sadece sese tepki vermekle kalmadı, aynı zamanda isim, fiil ve sıfat gibi dilbilgisi kategorilerini de birbirinden ayırdı. En önemlisi beyin, tıpkı uyanık olduğu durumdaki gibi, cümlede gelecek kelimeyi olasılık temelinde tahmin eden (predictive coding) mekanizmasını devreye soktu.

Bilim insanları, bu sürecin modern AI sistemlerinin, özellikle LLM (Büyük Dil Modelleri) çalışma prensibine çok benzediğini belirtiyor. ChatGPT gibi modeller önceki bağlama dayanarak bir sonraki kelimeyi nasıl üretiyorsa, anestezi altındaki insan beyni de konuşmanın devamını aynı şekilde tahmin etti. Bu keşif, nörobiyoloji ve AI alanları arasında ortak kavramların oluşmasına hizmet edebilir.

Gelecekteki olanaklar ve kısıtlamalar

Araştırmanın pratik önemi oldukça yüksek görülüyor. Hipokampustan alınan bu tür sinyaller, gelecekte konuşma merkezleri hasar görmüş veya felç geçirmiş hastalar için nöroprotezlerin oluşturulmasında yardımcı olabilir. Yani beyin aktivitesini analiz ederek, kişinin söylemek istediği kelimeleri teknolojiler yardımıyla geri getirme imkanı doğacaktır.

ixbt.com'a göre araştırmacılar, sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunması çağrısında da bulunuyor. Şimdilik bu fenomen sadece propofol anestezisi altında gözlemlendi. Bu sürecin doğal uyku veya koma durumunda da tekrarlanıp tekrarlanmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca deney sadece hipokampus ile sınırlı kaldığından, beynin diğer bölümlerinin bu süreçte ne kadar yer aldığı ek çalışma gerektiriyor.

Buna rağmen bu keşif, insan bilincinin karmaşıklığını ve beynin en ağır durumlarda bile bilgiyi işleme yeteneğini koruduğunu kanıtlayan önemli bir adım oldu.

BeyinAnesteziHipokampusNörobiyolojiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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