Tesla FSD sistemi testlerden geçemedi: Otopilot hala insan yerini tutamıyor

·23·Teknoloji
Tesla FSD sistemi testlerden geçemedi: Otopilot hala insan yerini tutamıyor

Otonom sürüş teknolojileri hızla gelişmesine rağmen, modern yapay zeka sistemleri hala basit yol koşullarında ciddi hatalar yapmaktadır. Avustralya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) sisteminin insan müdahalesi olmadan güvenli sürüş seviyesine ulaşamadığını gösterdi. Bu durum, NVIDIA CEO'su Jensen Huang tarafından sürücüsüz araçlar için öngörülen "ChatGPT anı"nın henüz biraz uzakta olduğu anlamına geliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Queensland yollarında 100 günden fazla süren testler sırasında, bir Tesla Model Y elektrikli aracı 500'den fazla kritik duruma yol açtı. ixbt.com verilerine göre araştırmacılar, her arızayı ve sistemin belirsiz hareketlerini kaydetmek için özel bir White Box Autonomy açık arşivi oluşturdular. En ilginç olanı ise, sistemin bazen profesyonel sürücülerden daha hassas hareket etmesine rağmen, basit durumlarda beklenmedik hatalar yapmasıdır.

Beklenmedik hatalar ve sistemin zayıflığı

Testler sırasında Tesla FSD sisteminin iyi çizilmiş yol çizgilerini bile bazen yanlış yorumladığı tespit edildi. Örneğin, küçük köprülerden geçerken araç yörüngeyi belirleyemeyerek "yılan gibi" hareket etmeye başladı. Ayrıca, zaman kısıtlamalı hız limitlerinde, özellikle okul bölgelerinde sistem vakaların yüzde 90'ında yanıldı. Okul derslerinin bittiği ve kısıtlamaların geçerli olmadığı zamanlarda bile araç sebepsiz yere hızını düşürerek diğer sürücüleri engelledi.

Güvenlik açısından en tehlikeli durumlar hemzemin geçitlerde gözlemlendi. Bir durumda Tesla, öndeki aracı takip ederken tam rayların üzerinde durmaya çok yaklaştı. Sürücü acil fren sistemini devreye sokarak durumu düzeltmek zorunda kaldı. Bu tür durumlar, otonom sistemlerin durumu hala tam olarak analiz edemediğini göstermektedir.

İnsan faktörü ve karmaşık kavşaklar

Araştırmacılar, otonom sistemler için en zor görevin diğer sürücülerle gayriresmi iletişim kurmak olduğunu vurguluyor. Yol verme veya sırayla birleşme gibi durumlarda algoritmalar genellikle tereddüt ediyor. Sistem aşağıdaki durumlarda daha fazla hata yaptı:

  • Karmaşık döner kavşaklarda hareket etmek;
  • Yol kenarında yoğun park etmiş araçların arasından geçmek;
  • Scooter sürücülerini yaya olarak yanlış sınıflandırmak;
  • Kötü hava koşullarında trafik işaretlerini görememek.
Bu tür teknolojilerin uygulanması şimdilik karmaşık görünüyor. Yol çizgilerinin kalitesi ve sürücüler arasındaki karşılıklı anlayışa dayalı sürüş kültürü, Tesla FSD gibi sistemler için büyük zorluklar yaratmaktadır. Test sırasında hiçbir sürüşün insan müdahalesi olmadan tam olarak tamamlanamaması, teknolojinin henüz ham olduğunu kanıtlıyor.

Sonuç olarak, otonom sürüş sistemleri yardımcı bir fonksiyon olarak çok faydalıdır, ancak direksiyonu tamamen onlara bırakmak şimdilik tehlikelidir. Şirketler yazılımı geliştirmeye devam ediyor, ancak tam otonomluğa ulaşmak için birkaç yıl daha ve milyonlarca kilometrelik testler gerekiyor.

TeslaOtopilotTeknolojiYapay ZekaGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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