Rosatom ondan fazla küçük ölçekli NGS projesi geliştiriyor: Özbekistan ilk sırada

Rus devlet şirketi Rosatom, düşük kapasiteli nükleer güç santralleri (NGS) segmentini genişletmek için aktif çalışmalar yürütüyor. Şirketin portföyünde şu anda küresel enerji pazarında yeni bir yön oluşturması beklenen, farklı kapasitelere sahip yaklaşık on reaktör ünitesi projesi bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama, şirket genel müdürü Aleksey Likhachev tarafından yapıldı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. Şu anda en gelişmiş ve uygulamaya konulmuş teknoloji olarak RITM reaktör ailesi görülmektedir. Bu üniteler sadece nükleer buz kıran gemilerinde değil, aynı zamanda yüzer ve karadaki küçük ölçekli NGS'lerde de kullanılmalarıyla dikkat çekmektedir. Edinilen bilgilere göre, bugüne kadar buz kıran filosu için 13 adet RITM reaktörü üretilmiş olup, büyük maden sahalarına enerji sağlamak üzere birkaç tanesinin daha üretim süreci devam etmektedir.

Özbekistan'daki ilk proje ve teknik göstergeler

Özbekistan, bu teknolojinin uygulanmasında bölgede lider konumda yer alıyor. Likhachev, bu yılın Haziran ayında Özbekistan'da düşük kapasiteli bir nükleer güç santrali inşası için pratik çalışmaların başlatıldığını vurguladı. Söz konusu santral için şu anda Rusya'daki fabrikalarda iki adet RITM serisi reaktörün üretim süreci hızla devam ediyor.

Genel olarak, Rusya'daki tesislerde şu anda küçük ölçekli NGS'ler için toplam 11 reaktör ünitesi üretilmektedir. Bu gösterge, küçük ölçekli nükleer enerjiye olan talebin arttığını kanıtlıyor. Bu tür santraller, büyük enerji sistemlerinden uzak bölgelere istikrarlı elektrik enerjisi sağlamak için en uygun çözüm olarak kabul ediliyor.

Çok küçük kapasiteli santrallerin geleceği

Rosatom sadece orta ölçekli projelerle sınırlı kalmayıp, çok küçük kapasiteli reaktörleri de geliştiriyor. Bu alandaki temel projelerden biri "Shelf-M" ünitesidir. 60 yıllık kullanım ömrüne sahip olan bu reaktör, 10 MW elektrik enerjisi ve 35 MW ısı gücü üretme kapasitesine sahiptir.

"Shelf-M" projesi için inşaat takvimi onaylanmış olup, sahada mühendislik keşif çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca, nükleer yakıtın kaynak testleri başarıyla tamamlanmış ve yatırım gerekçelendirme süreçleri sona erdirilmektedir. Bu tür projeler, madencilik sektörü ve uzak bölgelerdeki endüstriyel tesisler için otonom bir enerji kaynağı görevi görecektir.

Uzmanlara göre, küçük ölçekli NGS'lerin geleneksel büyük santrallere göre üstünlüğü; daha hızlı inşa edilebilmeleri, güvenlik seviyelerinin yüksekliği ve bölgesel ihtiyaçlara uyarlanabilmeleridir. Özbekistan'da bu projenin hayata geçirilmesi, ülkenin enerji dengesini çeşitlendirmek ve çevre dostu enerji payını artırmak adına önemli bir adım olacaktır.

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