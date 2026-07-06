Dünya Kupası: İngiltere, Meksika'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında İngiltere milli takımı, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Meksika ile karşı karşıya geldi. "Estadio Azteca" stadyumunda oynanan dramatik mücadeleyi 3-2 kazanan "Üç Aslan", turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Bu galibiyet, İngilizler için turnuva tarihindeki en parlak sonuçlardan biri olarak kaydedildi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Karşılaşma şiddetli fırtına nedeniyle bir saat geç başlamasına rağmen, sahadaki heyecan ilk dakikalardan itibaren doruktaydı. Meksika milli takımı oyunun başında daha aktif görünse de, İngiltere kalecisi Jordan Pickford, Raul Jimenez'in tehlikeli şutlarını kurtararak takımını mutlak bir golden kurtardı. 36. dakikada ise İngilizler skoru açmayı başardı.

Bellingham'ın eşsiz performansı

Takımın genç yıldızı Jude Bellingham maçın kahramanı oldu. İlk olarak Bukayo Saka'nın ortasını kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Sadece 98 saniye sonra Harry Kane'in pasını rakip kaleye göndererek duble yaptı. Goal.com'un haberine göre, Bellingham'ın sahadaki hareketleri İngiltere'nin hücumlarına ayrı bir hız kazandırdı.

Meksikalılar ilk yarının sonlarına doğru farkı bire indirmeyi başardı. Julian Quinones, bir serbest vuruş sonrası oluşan karambolden faydalanarak sert bir şutla golü buldu. Bu gol, ev sahibi ekibe ikinci yarı öncesinde ekstra moral verdi.

Kırmızı kart ve gergin final

İkinci yarıda Thomas Tuchel'in öğrencileri beklenmedik bir zorlukla karşılaştı. Savunma oyuncusu Jarell Quansah, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı. Bir kişi eksik kalan İngiltere savunmaya çekilmek zorunda kaldı, ancak kontra atakta Anthony Gordon penaltı kazandırdı. Harry Kane penaltı noktasından hata yapmayarak skoru 3-1'e getirdi.

Maçın sonu oldukça gergin geçti. Harry Kane'in kendi ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Raul Jimenez bu fırsatı değerlendirerek skoru tekrar tek farka indirdi. Kalan dakikalarda Meksika sürekli hücum etse de, İngiliz savunması ve Jordan Pickford güvenli bir oyun sergileyerek galibiyeti korumayı başardı.

İngiltere milli takımı artık yarı final yolunda Norveç ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın önümüzdeki Cumartesi günü Miami'de oynanması planlanıyor. Uzmanlar, Thomas Tuchel yönetimindeki takımın bu iradeli galibiyetini yüksek puanla değerlendiriyor.