Avrupa'nın Gelecekteki Enerjisine Doğru: Füzyon Enerji Santralleri İçin Yeni Proje

·17·Teknoloji
Avrupa'nın Gelecekteki Enerjisine Doğru: Füzyon Enerji Santralleri İçin Yeni Proje

Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) ve İtalyan enerji devi Eni, RH3OVA adlı ortak bir girişim kurdu. Bu yeni kuruluş, füzyon enerjisinin en karmaşık sorunlarından biri olan trityum yakıt işleme teknolojilerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu adım, gelecekte ticari füzyon enerji santrallerinin inşasının önündeki önemli bir mühendislik engelini aşmayı hedefliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Füzyon, güneşte gerçekleşen ve sınırsız, çevre dostu bir enerji kaynağı olan süreçtir. Ancak bu süreci dünya koşullarında gerçekleştirmek için döteryum ve trityum izotopları gereklidir. Döteryum deniz suyundan elde edilebilirken, trityum doğada çok nadir bulunur. Bu nedenle RH3OVA projesi; trityumun üretimi, depolanması, saflaştırılması ve geri dönüştürülmesinden oluşan tam bir döngü oluşturmayı amaçlıyor.

Trityum sorunu ve mühendislik çözümleri

Gelecekteki reaktörlerin, trityumu çalışma sırasında bağımsız olarak üretmesi, reaksiyon gazlarından verimli bir şekilde ayırması ve yakıt döngüsüne geri kazandırması gerekiyor. Herhangi bir kayıp sadece verimliliği düşürmekle kalmaz, aynı zamanda üretilen enerjinin maliyetini de artırır. Araştırmacılara göre, trityum işleme altyapısı olmadan ticari füzyon enerjisi imkansız kalmaya devam edecektir.

RH3OVA, çalışmalarında gerçek füzyon deneylerinden elde edilen verilere dayalı dijital modellerden kapsamlı bir şekilde yararlanmayı planlıyor. Bu tür "dijital ikizler" sayesinde yakıt döngüsünün işleyişini önceden modellemek, sistemdeki zayıf noktaları belirlemek ve santraller inşa edilmeden önce tüm süreçleri optimize etmek mümkün olacak.

UKAEA, bu projeye 30 yılı aşkın deneyimini katıyor. Kurum, uzun süredir JET deneysel füzyon reaktörü aracılığıyla trityum işleme konusunda benzersiz bir bilgi birikimine sahip. Eni ise büyük ölçekli endüstriyel tesislerin inşası ve karmaşık mühendislik çözümlerinin dijitalleştirilmesi konusundaki uzmanlığını sunuyor.

Bu iş birliği, iki kuruluş arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamasını temsil ediyor. Daha önce UKAEA ve Eni, H3AT Tritium Loop Facility araştırma tesisini kurmak için çalışmalara başlamıştı. Bu tesiste, trityum işleme teknolojileri, gelecekteki reaktörlerin gerçek çalışma koşullarına mümkün olduğunca yakın bir şekilde test edilecek.

Küresel ölçekteki bu tür teknolojik projeler, hızla gelişen ülkeler için de büyük önem taşıyor. Gelecekte "yeşil enerjiye" geçişte füzyonun en güvenli ve sürdürülebilir çözüm olması bekleniyor. ixbt.com'un bilgilerine göre bu proje, Avrupa'nın enerji bağımsızlığını sağlamada ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir temel oluşturacak.

Füzyon EnerjisiEnerjiTeknolojiEniUKAEA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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