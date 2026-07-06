Vinícius, penaltıyı neden Guimarães'in kullandığını açıkladı

·91·Spor
Vinícius, penaltıyı neden Guimarães'in kullandığını açıkladı

Brezilya milli takımı kanat oyuncusu Vinícius Júnior, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e karşı alınan 1-2'lik mağlubiyetin ardından kaçırılan penaltı hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbolcu, penaltıyı Bruno Guimarães'in kullanmasının tesadüfi bir karar olmadığını, bu seçimin maçtan önce teknik heyet tarafından belirlendiğini söyledi.

Penaltıyı kimin kullanacağı önceden belliydi

Vinícius, kritik pozisyonda topun başına kimin geçeceğinin maç sırasında değil, önceden kararlaştırıldığını vurguladı.

«Penaltıcı maçtan önce belirlenir. Teknik direktör Bruno'yu seçti çünkü son antrenmanlarda çok iyi görünüyordu», dedi Vinícius.

Bu nedenle Guimarães'in topun başına geçmesi, takım içinde önceden alınmış bir karardı.

«Bu durum onun milli takım kariyerini etkilememeli»

Bruno Guimarães penaltıyı gole çeviremedi ve bu durum Brezilya'ya pahalıya mal oldu.

Buna rağmen Vinícius, takım arkadaşına destek vererek tek bir hatanın onun milli takımdaki geleceğini etkilememesi gerektiğini belirtti.

«Maalesef golü atamadı. Ancak bu durumun Guimarães'in milli takım kariyerini olumsuz etkilememesini umuyorum», dedi.

Vinícius sorumluluktan kaçmadığını söyledi

Bazı taraftarlar, penaltıyı neden Vinícius'un kullanmadığını sorgulamıştı.

Futbolcu ise sorumluluktan kaçmadığını ve her zaman takımın çıkarlarını ön planda tuttuğunu vurguladı.

«Asla sorumluluktan kaçmam ve her zaman takımın iyiliği için hareket ederim. Bugün sahada olanlar arasında en iyi penaltıcı Bruno'ydu», dedi Vinícius, Brasil Football'a verdiği demeçte.

Brezilya Dünya Kupası'na veda etti

Brezilya milli takımı, Norveç'e 1-2 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Kaçırılan penaltı, maçın en çok tartışılan anlarından biri oldu. Ancak Vinícius'a göre bu kolektif bir karardı ve suçu tek bir oyuncuya yüklemek doğru değil.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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