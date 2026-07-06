Marquinhos mağlubiyet sonrası Brezilya halkından özür diledi

·56·Spor
Marquinhos mağlubiyet sonrası Brezilya halkından özür diledi

Brezilya milli takımı kaptanı Marquinhos, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından takımın sonuçları için sorumluluğu üstlendi.

«Pentacampeones», son 16 turunda Norveç'e 1-2 mağlup olarak turnuvaya beklenenden çok daha erken veda etti.

«Sorumluluğu biz üstlenmeliyiz»

Marquinhos, mağlubiyetten öncelikle takımın kaptanı ve deneyimli oyuncularının sorumlu olması gerektiğini belirtti.

«Bu mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Kaptan olarak ben ve diğer deneyimli oyuncular sorumluluğu almalıyız» dedi.

Savunma oyuncusu, bu yaklaşımın genç futbolcuların baskı altında kalmadan yeni bir döneme başlamalarına olanak tanıyacağını vurguladı.

Kritik anlarda hatalar yapıldı

Marquinhos, Brezilya'nın turnuva boyunca bazı olumlu sonuçlar aldığını ancak en önemli anlarda fırsatları değerlendiremediğini kabul etti.

«Çok şey başardık ancak kritik anlarda etkili olamadık ve hatalar yaptık» dedi kaptan.

Ona göre takım artık mağlubiyetin nedenlerini derinlemesine analiz etmeli ve gerekli dersleri çıkarmalıdır.

«Brezilya halkından özür dileme vakti geldi»

Marquinhos, milli takımın erken elenmesi nedeniyle taraftarlardan özür diledi ve onları desteklemeye devam etmeye çağırdı.

Globo Esporte'ye verdiği röportajda, «Artık ders çıkarma ve Brezilya halkından özür dileme vakti geldi. Taraftarlardan bizi desteklemeye devam etmelerini istiyorum» dedi.

Önümüzdeki dört yıl için söz

Brezilya kaptanı, takımın bir sonraki Dünya Kupası'na kadar daha güçlü olmak için çalışacağını belirtti.

«Önümüzdeki dört yıl boyunca takım daha büyük başarılara ulaşmak için çalışacak ve bir sonraki Dünya Kupası'nda kendini göstermeye gayret edecektir» dedi Marquinhos.

Brezilya milli takımı, 1990 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselemedi. Şimdi takımın önünde taraftarın güvenini geri kazanma ve yeni nesille yeniden yapılanma görevi duruyor.

BrezilyaMarquinhosDünya KupasıFutbolMilli Takım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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