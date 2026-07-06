İngiltere'de füzyon reaktörlerinin bakımını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yöntem geliştirildi

İngiltere'nin STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) projesindeki mühendisler, gelecekteki füzyon enerji santrallerinin bakımını kökten kolaylaştıracak yeni bir vakum odası konsepti sundular. Bu teknoloji, enerji sektöründeki en karmaşık sorunlardan biri olan, reaktör içindeki arızaların giderilmesi sırasında santralin uzun süreli durdurulması sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni yaklaşım geleneksel yekpare kaynaklı vakum odalarından vazgeçilmesini öngörüyor. Bunun yerine STEP uzmanları, üst üste yerleştirilen ayrı halka şeklindeki bölümlerden oluşan modüler bir mimari öneriyor. Bu sistem, reaktörün tıpkı bir çocuk oyuncağı gibi parçalara ayrılıp yeniden birleştirilmesine olanak tanıyor.

Her modül, vakum odasının bir kısmını ve reaktörün iç yapı elemanlarını içeriyor. Eğer bir segment arızalanırsa, tüm cihazı tamamen parçalara ayırmadan sadece o kısmı çıkarıp yenisiyle değiştirmek mümkün olacak. Geliştiricilere göre bu, reaktörün duruş süresini radikal bir şekilde kısaltacak; bu da ticari füzyon enerjisi için kritik bir öneme sahip.

Teknolojik karmaşıklık ve sızdırmazlık sorunu

Böyle bir modüler yaklaşımın en büyük mühendislik zorluğu, modüller arasındaki sızdırmazlığı korumaktır. Aşırı yüksek vakum ve ekstrem sıcaklık koşullarında, mikroskobik bir sızıntı bile tüm süreci durdurabilir. Bu nedenle STEP ekibi, iki yeni patent başvurusunda özel bir adaptif sızdırmazlık sistemi tanımladı.

Bu sistem, reaktör çalışırken metal yapıların ısıl genleşmesi ve deformasyonu koşullarında bile tam sızdırmazlığı koruyabiliyor. Bu teknoloji, reaktörün iç sistemlerine erişimi kolaylaştırıyor ve bakım sırasında ayrılması gereken karmaşık bağlantıların sayısını önemli ölçüde azaltıyor.

STEP Fusion temsilcileri, bakım kolaylığı ve hızının füzyon enerjisinin ekonomik verimliliğini belirleyen temel faktörlerden biri olacağını belirtiyor. Mevcut monolitik tasarımlı projelerde bakım çalışmalarının aylar, hatta yıllar sürebildiği bir dönemde, modüler sistem santralin kesintisiz çalışma katsayısını artırıyor.

Bu yenilik sadece İngiltere için değil, tüm dünya enerjisi için büyük önem taşıyor. Eğer füzyon reaktörleri sıradan cihazlar gibi kolayca servis edilebilirse, insanlık sınırsız ve temiz enerji kaynağına çok daha hızlı ulaşabilir. Şu anda proje üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bu çözümler gelecekteki prototiplerde test edilecek.