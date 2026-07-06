Azteca draması: Jude Bellingham Meksika'nın tarihi yürüyüşünü durdurdu

Dünya Kupası'nın en heyecan verici maçlarından birinde İngiltere, Meksika'yı 3:2 mağlup ederek ev sahibinin turnuvadaki tarihi serisine son verdi. Estadio Azteca'da oynanan karşılaşma sadece bir gol şovu değil, aynı zamanda gerçek bir irade savaşı olarak turnuva tarihine geçti. Julián Quiñones ve Raúl Jiménez Meksika adına parlak bir oyun sergilese de, Jude Bellingham'ın ustalığı maçın kaderini belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da açık bir futbol sergiledi. Meksikalılar, kendi taraftarları önünde büyük bir baskıyla hücuma geçtiler. Ancak Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, sadece iki dakika içinde oyunun akışını tamamen değiştirdi. Turnuvadaki üçüncü ve dördüncü gollerini üst üste atarak Meksika savunmasını şoka uğrattı. GOAL'ün haberine göre, tam da bu kısa süreli dikkatsizlik "El Tri"ye pahalıya mal oldu.

Kalecilerin savaşı ve Jiménez'in performansı

İngiltere kalecisi Jordan Pickford, ilk yarıda gerçek bir kahramanlık sergiledi. Premier League'de kendisine karşı altı gol atan Raúl Jiménez'in iki tehlikeli şutunu kurtarmayı başardı. Bu kurtarışlar sayesinde İngilizler devre arasına 2:1'lik üstünlükle gitti. Buna rağmen deneyimli forvet Jiménez, maçın sonunda penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi ve maça heyecanı geri getirdi.

Meksika milli takımı için bu mağlubiyet acı verici olsa da, takım tarihinin en iyi sonuçlarını kaydetti. Bu Dünya Kupası kapsamında Meksika bir dizi ulusal rekoru kırdı: tek bir turnuvada dört galibiyet, 12 puan toplama, 10 gol atma ve dört maçta kalesini gole kapatma. Ayrıca Roberto Alvarado, üç asistle Meksika futbol tarihinde bir turnuvadaki en iyi asistçi oldu.

Taktik hatalar ve maçın sonu

Maçın son bölümünde İngiltere bir kişi eksik kalmasına rağmen, Meksika üçüncü golü yediği pozisyonda konsantrasyonunu kaybetti. Savunmada Anthony Gordon'un hızlı hareketleri, Meksikalı kanat oyuncularına büyük zorluk çıkardı. Özellikle açık alanlarda İngiliz oyuncuların bireysel yetenekleri üstünlük sağladı. Meksika'nın pres sistemi rakip yarı sahada iyi çalışsa da, kontra atakları durdurmada sorunlar yaşandı.

Nihai sonuç İngiltere'yi bir üst tura taşıdı, ancak Meksika milli takımı oyunuyla tüm dünyanın takdirini kazandı. Azteca'daki bu karşılaşmanın futbolseverlerin hafızasında uzun süre kalacağı şüphesiz. İngiltere şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ederken, Meksika yenilenmiş kadrosu ve parlak sonuçlarıyla geleceğe umutla bakıyor.