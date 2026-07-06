Endüstride güvenlik devrimi: Robotların yaklaştığını artık sesle hissetmek mümkün

Modern üretim tesislerinde insan ve otomasyon sistemlerinin yan yana çalışması artık olağan bir durum haline geldi. Ancak ağır robotların hareketi, çalışanlar için çoğu zaman beklenmedik tehlikeler oluşturuyor. ABD'deki Georgia Institute of Technology bilim insanları, bu sorunu çözmek için Spherephones adlı yenilikçi bir ses sistemi geliştirdiler. Bu teknoloji, robotların hareketini uzamsal bir ses manzarasına dönüştürerek, tıpkı korku filmlerinde olduğu gibi tehlikeyi önceden sezmeyi mümkün kılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmacılara göre insan işitme duyusu, görsel organlara kıyasla sinyalleri daha hızlı ve kesintisiz işler. Sinemada, özellikle korku türündeki filmlerde, müzik aracılığıyla tehlikenin yaklaştığı izleyiciye görsel görüntüden önce iletilir. Spherephones tam olarak bu doğal içgüdüden yararlanıyor: Robot yaklaştığında özel düşük yoğunluklu bir ton çalıyor ve bu ton, nesnenin yönüne ve hızına göre değişiyor.

Geleneksel sinyallerden uzamsal sese geçiş

Endüstriyel tesislerde kullanılan standart sinyalizasyon sistemleri çoğu zaman etkisiz kalıyor. Bu sistemler sadece tehlikenin varlığını bildiriyor, ancak hangi yönden veya ne kadar hızlı yaklaştığı hakkında bilgi vermiyor. Ayrıca gürültülü ortamlarda çalışanlar zamanla bu sinyallere alışıyor ve onları görmezden gelmeye başlıyor. Spherephones ise her kulağın etrafında dört hoparlör (ön, arka, üst ve alt) bulunan açık tip kulaklıklar yardımıyla üç boyutlu bir ses sahnesi yaratıyor.

ixbt.com'un verilerine göre, sistemin özgünlüğü, sıradan kulaklıkların yapamadığı bir görevi — ses kaynağının, örneğin aşağıdan geldiğini bile net bir şekilde gösterebilmesi — yerine getirebilmesidir. Bu, operatörün ana işinden kopmadan çevresindeki durumu sezgisel olarak kontrol etmesini sağlıyor. Testler sırasında katılımcılar, toplama ve ayıklama işlerini yaparken sadece sese güvenerek robotların hareketlerini başarıyla takip ettiler.

Geniş kapsamlı beklentiler

Sanal gerçeklik yardımıyla yapılan ek deneyler beklenmedik sonuçlar gösterdi. Katılımcılar, arkadan gelen ses kaynağına görsel bir uyarı olmadan da içgüdüsel olarak tepki verdiler. Bu, insan beyninin bu tür uzamsal sinyalleri gerçek bir tehdit olarak algıladığını kanıtlıyor. Teknolojinin uygulama alanı sadece fabrikalarla sınırlı kalmayacak.

Bilim insanları, Spherephones sistemini gelecekte şu alanlarda kullanmayı planlıyorlar:

Video oyunlarında tam sürükleyici bir ortam yaratmak;

Görme engelli bireyler için navigasyon sistemlerini iyileştirmek;

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) olan hastaların tedavisinde terapötik yaklaşımlar;

Lojistik merkezlerinde otomatik taşıyıcılarla güvenli iletişimi sağlamak.

Özetle bu icat, insanın evrimsel mekanizmalarına dayanıyor. Yeni tür karmaşık sinyalleri öğrenmek yerine sistem, doğada var olan — sesin olaydan önce gelmesi prensibini kullanıyor. Bunun, yüksek teknolojili üretim ortamında güvenliği tamamen yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.