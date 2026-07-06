Carlo Ancelotti Brezilya'dan ayrılmayacağını açıkladı

Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası serüveni son 16 turunda sona erdi. Buna rağmen teknik direktör Carlo Ancelotti, görevinden ayrılmayacağını ve takımla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İtalyan teknik adam, Norveç karşısında alınan mağlubiyeti bir son değil, yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi.

«Bu mağlubiyet bir son değil»

Ancelotti, Brezilya milli takımının hatalarından ders çıkararak daha güçlü bir şekilde geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

«Çalışmaya devam etmeli, güçlenmeli ve yeni fikirler aramalıyız. Bence bu mağlubiyet bir son değil, aksine yeni bir aşamanın başlangıcıdır» dedi.

Bu sözler, Ancelotti'nin milli takımla uzun vadeli planlarını sürdürme niyetinde olduğunu gösterdi.

Brezilya son 16 turunda elendi

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadele, İskandinav ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, turnuvaya beklenenden erken veda etti.

Norveç çeyrek finale yükseldi

Norveç milli takımı, bu galibiyetle Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Erling Haaland liderliğindeki ekip, yarı final bileti için Meksika - İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Brezilya'da yeni bir dönem mi başlıyor?

Dünya Kupası'ndan elenmek, Brezilya futbolunda ciddi bir analiz ve değişim gerektiriyor. Ancelotti ise takımı bırakmak yerine yeni fikirler ve daha güçlü bir kadroyla çalışmaya devam etmek istiyor.

Şimdi asıl soru, Brezilya'yı bir sonraki büyük turnuvaya kadar yeniden ayağa kaldırıp taraftarların güvenini geri kazanıp kazanamayacağıdır.