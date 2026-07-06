McGregor, Holloway'i nakavt etme sözü verdi

·31·Spor
McGregor, Holloway'i nakavt etme sözü verdi

Eski UFC iki sıklet şampiyonu Conor McGregor, UFC 329 turnuvasında Max Holloway ile yapacağı maç öncesinde kendine olan güvenini gizlemedi.

İrlandalı dövüşçü, Amerikalı rakibini her pozisyonda nakavt edebileceğini belirterek, sekizgene tamamen yenilenmiş bir şekilde döneceğini vurguladı.

«Çok daha tecrübeliyim»

McGregor'a göre, büyük maçlarda edindiği tecrübe ona ciddi bir avantaj sağlıyor.

«Çok daha tecrübeliyim. Benimle sekizgene girmek istemezsin. Her durumda tehlikeliyim» dedi.

Eski şampiyon, rakibini sadece ayaktayken değil, dövüşün her anında tehlikeye atacağını söyledi.

Ana plan nakavt

McGregor, Holloway ile olan maçın hakem kararına kalmasını istemediğini açıkça belirtti.

İrlandalı dövüşçü, «Seni her noktadan nakavt edebilirim ve tam olarak bunu yapmayı planlıyorum» dedi.

Ona göre Holloway, sekizgende eski McGregor ile değil, çok daha güçlü ve tecrübeli bir rakiple karşılaşacak.

«Tamamen farklı bir dövüşçü görecek»

Conor, maç öncesinde rakibine bir uyarı daha gönderdi.

McGregor, «Max Holloway'in karşısında artık tamamen farklı bir dövüşçü duracak. Bunu tamamen hissedecek» dedi.

Böylece UFC 329 öncesinde psikolojik savaş çoktan başladı. Şimdi tek soru şu: McGregor'un bu sert açıklamaları sekizgende de doğrulanacak mı?

Conor McGregorMax HollowayUFC 329MMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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