5000 Euro'ya kadar maaş: İtalya doktorlar için işe alım başlattı

·25·Dünya
5000 Euro'ya kadar maaş: İtalya doktorlar için işe alım başlattı

Özbekistanlı doktor ve hemşireler için İtalya'nın Sardinya bölgesinde yüksek maaşlı iş imkanları sunuluyor. Bu konuda Göç Ajansı bilgi verdi.

Belirtildiğine göre, acil tıp doktorları (yüksek lisans, uzmanlık diploması veya ilgili alanda sertifikaya sahip uzmanlar) ve yüksek hemşirelik (lisans diplomasına sahip adaylar) için boş pozisyonlar mevcuttur. Her yıl bu alanlarda 100 uzmanın işe alınması planlanmaktadır.

Seçmelere katılmak için adayların 50 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda, 40 yaş altı adaylara öncelik verilecektir. Yüksek tıp eğitimi (diploma) zorunludur. İş deneyimi şart değildir, ancak deneyimli uzmanlar avantajlı olacaktır.

Adaylar öncelikle İtalya'nın Perugia Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenlenen İtalyanca kurslarında 7 ay boyunca çevrim içi eğitim alacaklardır. Eğitimler adaylar için uygun zamanlarda gerçekleştirilecektir. Eğitim masrafları, yani aylık 600 Euro, Göç Ajansı tarafından tamamen karşılanacaktır.

Dil kursunu başarıyla tamamlayan uzmanlar İtalya'da 3500 Euro'ya kadar maaşla işe başlayacaklardır. Fazla mesai ve gece nöbeti primleri ile birlikte toplam gelir 4000–5000 Euro'ya kadar çıkabilmektedir.

Çalışma süresi haftalık 38 saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca işveren konaklama masraflarını karşılayacak, öğle yemeği sağlayacak ve çalışanlar için sağlık sigortası düzenleyecektir.

Adaylar belirtilen bağlantı üzerinden kayıt olabilirler. Ek bilgiler ise 71 202 33 55 (221) numarası üzerinden alınabilir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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