Kane ve Haaland düellosu: Dünya Kupası çeyrek final biletleri 8 milyon dolara kadar yükseldi

Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında Miami'de oynanacak İngiltere ile Norveç arasındaki karşılaşmanın, futbol tarihindeki en pahalı etkinliklerden biri olması bekleniyor. İki büyük golcü Harry Kane ve Erling Haaland arasındaki rekabet, taraftarlar arasında benzeri görülmemiş bir ilgi uyandırdı. Bu durum, bilet fiyatlarının astronomik seviyelere çıkmasına neden oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

FIFA'nın resmi yeniden satış platformunda bu maç için bazı biletlerin fiyatı şaşırtıcı bir şekilde 8 milyon dolara kadar yükseldi. Bu fiyat piyasadaki en uç nokta olsa da, normal taraftarlar için de giriş fiyatları oldukça yüksek. SeatPick verilerine göre en ucuz koltuklar şu anda 2.760 dolardan sunuluyor. Bu rakam, söz konusu maçı son yılların en pahalı spor etkinliklerinden biri haline getirdi.

Miami'de yıldızlar savaşı

Hard Rock Stadium'da gerçekleşecek bu mücadele, sadece iki güçlü takımın değil, aynı zamanda günümüzün en iyi golcülerinin savaşı olarak değerlendiriliyor. İngiltere milli takımı, çeyrek final biletini Meksika'daki efsanevi Azteca Stadyumu'nda ev sahibine karşı alınan heyecan verici 3-2'lik galibiyetle kazandı. Thomas Tuchel yönetimindeki takım, yüksek rakımlı iklime ve düşmanca atmosfere rağmen iradeli bir oyun sergileyerek Florida kıyılarına doğru yola çıktı.

İlginç bir nokta ise, Brezilya milli takımının turnuvadan beklenmedik bir şekilde elenmesiyle bilet piyasasındaki genel fiyatların biraz düşmüş olması. Uzmanlar, üç günlük biletlerin ortalama fiyatının yüzde 28 düştüğünü, ancak İngiltere ile Norveç arasındaki bu "dev maç"a olan talebin rekor seviyede kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

İngiltere milli takımı, 2018'den bu yana katıldığı tüm büyük turnuvalarda çeyrek finale kadar ulaşma geleneğini sürdürüyor. 2010 ve 2014'teki başarısızlıkların ardından "Üç Aslan" istikrarı yakaladı. Ancak dört yıl önce Katar'da Fransa'ya, 2018'de ise Hırvatistan'a elendikleri için bu kez Harry Kane ve takım arkadaşları üzerindeki baskı çok daha yüksek.

İlerleyen turlarda fiyatlar nasıl olacak?

İngilizler, Erling Haaland liderliğindeki Norveç'i mağlup ederse, yarı final maçı için Atlanta'ya gidecekler. Turnuvanın karar aşamaları yaklaştıkça finansal bahisler de artıyor. Şimdiden yarı final maçları için biletlerin başlangıç fiyatı 3.600 dolar olarak belirlendi. Lüks hizmetleri içeren VIP paketlerin (hospitality) fiyatı ise 800 bin dolara kadar ulaşıyor.

Bu çeyrek final mücadelesinin sadece sportif açıdan değil, ticari açıdan da Dünya Kupaları tarihinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Dünyanın gözü Miami'ye çevrilmişken, futbol camiası yarı final biletini kimin alacağını merakla bekliyor.