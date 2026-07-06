Dünya Kupası 2026. Portekiz — İspanya: Muhtemel 11'ler belli oldu

Dünya Kupası 2026 son 16 turunun en çok beklenen karşılaşmalarından birinde Portekiz ve İspanya milli takımları karşı karşıya geliyor.

İber derbisi TSİ 00:00'da başlayacak. Kritik mücadele öncesinde takımların muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Ronaldo Portekiz hücumuna liderlik edecek

Portekiz milli takımının hücum hattında Cristiano Ronaldo'ya güvenmesi bekleniyor. Kanatlarda ona Rafael Leão ve Pedro Neto destek verecek.

Orta sahada Bruno Fernandes, Vitinha ve João Neves'in görev yapması muhtemel. Savunma kanatlarında ise João Cancelo ve Nuno Mendes'in hızı büyük önem taşıyacak.

Portekiz'in muhtemel 11'i:

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo.

Yamal ve Oyarzabal İspanya'nın en büyük kozu

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente'nin hücumda Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ve Alex Baena'ya şans vermesi bekleniyor.

Orta sahada Rodri, Pedri ve Dani Olmo görev alarak top kontrolü ve oyun kurulumundan sorumlu olacaklar.

İspanya'nın muhtemel 11'i:

Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal.

Ronaldo, Yamal'a karşı

Maçta tüm gözler iki farklı neslin yıldızlarında olacak. Bir tarafta son Dünya Kupası'nda boy gösteren Cristiano Ronaldo, diğer tarafta ise İspanya'nın genç lideri Lamine Yamal.

Portekiz tecrübe ve hızlı hücumlara, İspanya ise top kontrolü ve orta saha üstünlüğüne güveniyor.

Dünya Kupası 2026. Son 16 Turu

Portekiz — İspanya

Başlama saati: 00:00, TSİ.

Mağlup olan takım turnuvaya veda edecek. Kısacası bu sadece bir maç değil; komşuların derbisi, çeyrek final bileti ve iki futbol neslinin hesaplaşması.