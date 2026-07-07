Kayıp İngiliz Barselona'da 10 gün tatil yaptı

·5·Dünya
Kayıp İngiliz Barselona'da 10 gün tatil yaptı

İspanya'nın Barselona şehrinde kayıp olarak aranan bir İngiliz vatandaşının, aslında 10 gün boyunca şehirde gezerek tatiline devam ettiği ortaya çıktı. Bu olay hem polisi hem de yakınlarını şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Michael adındaki adam uçuş sırasında aktarma yaparken telefonunu ve uçak biletlerini kaybetti. Eve dönmenin bir yolu kalmayınca, durumu bir sorun olarak görmek yerine Barselona'da kalmaya karar verdi.

Bu 10 gün boyunca şehrin turistik yerlerini gezdi, futbol maçlarını izledi, bar ve kafelerde vakit geçirdi. Bu sırada yakınları ise kendisinden haber alamadıkları için endişelenerek polise ve Interpol'e başvurdu.

Arama çalışmaları devam ederken, Michael 10 gün sonra Barselona'daki otellerden birinde bulundu. Sağlığının yerinde olduğu belirlenen olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

BarselonaİspanyaMichaelInterpolBritanya
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Charos
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