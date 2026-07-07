Karada yaşayan sıra dışı balığı duydunuz mu?

Balıkların sadece suda yaşadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Doğada ağaca tırmanan, karada rahatça hareket eden ve hayatının büyük bir kısmını okyanusta değil, çamurlu kıyılarda geçirmeyi tercih eden eşsiz bir canlı var. Bu, çamur zıpzıpı balığıdır.

Güçlü ve yapışkan yüzgeçleri sayesinde dik yamaçlara, köklere ve hatta ağaç gövdelerine kolayca tırmanır. Karada ise ayakları olmamasına rağmen güçlü sıçramalarla hareket eder. Özellikle çiftleşme döneminde dişilerin dikkatini çekmek için çamur üzerinde yükseklere zıplar.

Çamur zıpzıpının bir diğer ilginç özelliği ise gözleriyle ilgilidir. Havada gözlerinin kurumasını önlemek için onları zaman zaman kafatasının içine çeker. Bu sayede gözleri nemlenir ve normal işlevini korur.

Bu canlılar bölgelerini de sıkı bir şekilde korurlar. Bir rakiple karşılaştıklarında birbirlerine karşı sert bir mücadeleye girişirler ve korkutucu, boğuk sesler çıkararak rakiplerini ürkütmeye çalışırlar.

En şaşırtıcı yanlarından biri de çamur zıpzıpı balıklarının yer altında derin yuvalar kazmasıdır. Ağızlarında hava kabarcıkları taşıyarak yuvanın içinde kendine has bir hava deposu oluştururlar. Bu da onların su dışında daha uzun süre yaşamalarına olanak tanır.