Kinopoisk platformasında anime severler için özel bir bölüm başlatıldı

·28·Teknoloji
Kinopoisk platformasında anime severler için özel bir bölüm başlatıldı

Rusya'nın en büyük streaming servislerinden biri olan Kinopoisk platformu, anime türü tutkunları için özel bir bölümü kullanıma sundu. Bu yenilik, 7 Temmuz'da popüler manga serisinden uyarlanan “Ghost in the Shell” dizisinin prömiyeriyle aynı anda duyuruldu. Artık kullanıcılar, Japon animasyon dünyasına dair tüm içeriklere tek bir kullanışlı arayüz üzerinden ulaşabiliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Yeni bölümde platformdaki en popüler projeler; “Attack on Titan”, “Gachiakuta”, “Dandadan” ve “Spy x Family” gibi yapımlar yer alıyor. Ayrıca kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla tematik koleksiyonlar, aylık en iyi 10 listesi ve kişisel öneri sistemi eklendi. Öneri algoritması, kullanıcının izleme geçmişine ve verdiği puanlara dayanarak şekilleniyor.

Anime kitlesinin büyümesi ve yeni fırsatlar

ixbt.com verilerine göre, animasyon projelerine olan ilgi platformda hızla artıyor. 2024 yılının başından bu yana Kinopoisk üzerinden anime izleyen abone sayısı 4,5 milyonu aşarken, bu türdeki projelere verilen puan sayısı 3,8 milyonu geçti. Bu veriler, animenin sadece dar bir kitleye hitap etmediğini, aynı zamanda popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Yılın ilk yarısında izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği projeler listesinde şunlar yer aldı:

  • “Gachiakuta”;
  • “That Time I Got Reincarnated as a Slime”;
  • “Handyman Saitou in Another World”;
  • “Attack on Titan”;
  • “Fire Force”.
Teknik yenilikler kapsamında kullanıcılar, orijinal sesin mevcut olduğu durumlarda Japonca ses kanalını ana dil olarak seçme imkanına kavuştu. Bu özellik, anime severlerin yapımları orijinal atmosferinde ve altyazılı olarak izlemelerine olanak tanıyor.

Görsel değişiklikler de göz ardı edilmedi. Kullanıcı profillerinde popüler anime motiflerinden esinlenilen tematik arka planlar yer aldı. Ayrıca iOS cihaz sahipleri için uygulamanın alternatif ikonunu seçme özelliği eklendi.

Temmuz ayı boyunca servis, bir dizi önemli prömiyeri izleyiciyle buluşturmayı planlıyor. Bunlar arasında yeni “Ghost in the Shell”in yanı sıra, merakla beklenen “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation” dizisinin üçüncü sezonu da bulunuyor. Bu adımlar, platformun bölgedeki anime pazarında konumunu güçlendirmeye yönelik stratejisinin bir parçasıdır.

KinopoiskAnimeTeknolojiStreamingManga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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