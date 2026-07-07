Cristiano Ronaldo için beklenmedik gelişme: Portekiz milli takımında yeni bir rol teklif edildi

·203·Spor
Cristiano Ronaldo için beklenmedik gelişme: Portekiz milli takımında yeni bir rol teklif edildi

Portekiz milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısız performansının ardından, efsanevi forvet Cristiano Ronaldo hakkındaki tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. İspanya'ya karşı oynanan ve Mikel Merino'nun attığı tek golle kaybedilen maçın ardından teknik direktör Roberto Martinez istifa etti. Bu durum, milli takımın başına kimin geçeceği konusunda çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, futbol dünyasında Cristiano Ronaldo'nun oyuncu-teknik direktör olarak kariyerine devam edebileceğine dair beklenmedik fikirler ortaya atılıyor. Özellikle ünlü spor yorumcusu Jeff Stelling, talkSPORT yayınında Ronaldo'yu milli takım teknik direktörlüğü için uygun bir aday olarak gösterdi. Stelling'e göre bu adım, 39 yaşındaki yıldıza takımın merkezinde kalma ve etkisini sürdürme imkanı tanıyabilir.

Teknik direktör koltuğunda Ronaldo: Şaka mı gerçek mi?

Bu teklif, sosyal medyada ve uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Eski futbolcu Gabby Agbonlahor bu fikre esprili bir yaklaşımla, Ronaldo'nun teknik direktör olması durumunda "önümüzdeki beş büyük turnuvada kendisini ilk 11'e yazacağını" belirtti. Bu kinayeli yorumun altında, Ronaldo'nun sahadan ayrılmak istemediği ve kendi hırslarını takım çıkarlarının üzerinde tutabileceği endişeleri yatıyor.

Aynı zamanda Agbonlahor, Ronaldo'nun bu Dünya Kupası'ndaki performansını sert bir dille eleştirdi. Ona göre forvet oyuncusu sahada çok az hareket etti ve takım arkadaşları için boş alan yaratmakta zorlandı. Uzmana göre, Portekiz'in mağlubiyetinin temel sebebi Ronaldo'nun oyun tarzı ve fiziksel durumu olabilir.

Jeff Stelling de Agbonlahor'un görüşlerine katılarak Ronaldo'nun yaşının artık etkisini gösterdiğini belirtti. İspanya maçında Cristiano'nun hız konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını ifade eden Stelling, "Ronaldo'yu zirve döneminde, inanılmaz bir seviyede oynarken hatırlıyorum. İmajına zarar vermesini istemiyorum" diye ekledi.

Gelecek ve yeni nesil meselesi

Portekiz milli takımı formasıyla 150 gol barajına ulaşmasına sadece dört gol kalan Ronaldo için bu istatistik tarihi bir öneme sahip. Ancak uzmanlar, genç ve yetenekli oyuncuların fırsatlarının kısıtlanmasından endişe duyuyor. Milli takımın turnuvadan erken elenmesinin, genç yıldızlar arasında huzursuzluğa yol açabileceği konuşuluyor.

Şu anda Portekiz Futbol Federasyonu yeni bir teknik direktör arayışında. Ronaldo'nun teknik direktör olarak mı atanacağı yoksa oyuncu olarak mı kariyerine devam edeceği sorusu cevapsız kalmaya devam ediyor. Her ne olursa olsun, dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin "son dansı" beklenenden daha dramatik bir şekilde sona erebilir.

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Cristiano RonaldoPortekizFutbolDünya KupasıTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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