Anthropic, Claude Cowork ajanını mobil ve web platformlarına taşıdı

·40·Teknoloji
Anthropic, Claude Cowork ajanını mobil ve web platformlarına taşıdı

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Anthropic, Claude Cowork ajanını genişletme kararı aldı. Bu yılın ocak ayında yalnızca masaüstü uygulaması olarak sunulan araç, artık web tarayıcıları ve mobil cihazlar üzerinden de kullanılabiliyor. Bu adım sadece teknolojik bir güncelleme değil, aynı zamanda yapay zekanın günlük iş süreçlerine daha derinlemesine entegre olması anlamına geliyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Claude Cowork basit bir sohbet botu değil, karmaşık görevleri otonom bir şekilde yerine getirebilen dijital bir iş ortağıdır. Yeni güncelleme ile Max planı aboneleri, masaüstü bilgisayarlarında başlattıkları görevleri hareket halindeyken akıllı telefonları üzerinden takip edebilir veya tamamlayabilirler. En önemlisi, kullanıcının dizüstü bilgisayarı kapalı olsa bile sistem arka planda çalışmaya devam eder.

İş akışı yönetiminde yeni bir aşama

Anthropic bu genişleme ile Claude Cowork'ü sadece yazılımcılara yönelik bir araç olmaktan çıkarıp, idari ve yaratıcı sektör çalışanları için tam teşekküllü bir asistana dönüştürmeyi hedefliyor. Sistem arka planda çalışır, cihazlar arasında senkronize olur ve yalnızca insan müdahalesi gerektiren kritik durumlarda kullanıcıdan karar bekler. Bu durum, ofis işlerini otomatize etme yarışında yeni bir dönemi başlatmıştır.

ixbt.com'a göre, yapay zeka laboratuvarları arasındaki rekabet artık kimin sohbet botunun daha zeki olduğundan ziyade, hangi ürünün gerçek iş ortamına daha iyi uyum sağladığı üzerinden ilerliyor. Örneğin, OpenAI kendi Codex aracını programlama çerçevesinden çıkarıp raporlar, veri analizi ve sunumlar oluşturmak için uyarlarken, Anthropic de kendi konumunu güçlendiriyor.

Şirketin sunduğu örneklere göre, Claude Cowork kullanıcı dinlenirken e-posta yazışmalarını analiz edebilir, toplantılar için brifingler hazırlayabilir ve hatta yanıt taslakları oluşturabilir. Kullanıcının ise sabah kahvesi eşliğinde hazır sonucu gözden geçirip tek bir tuşla onaylaması yeterli oluyor.

Platformlar arası entegrasyon ve kolaylık

Masaüstü uygulaması, yerel dosyalar ve tarayıcı ile doğrudan çalışma imkanı sunduğu için "derin çalışma" (deep work) için ana merkez olmaya devam ediyor. Ancak web ve mobil sürümlerin gelmesi, uygulama yükleme imkanı olmayan kullanıcılar için de kapıları açtı. Anthropic, sohbet ve Cowork işlevlerini tek bir arayüzde birleştirerek projeleri ve artefaktları tüm cihazlarda ortak bir hale getirdi.

Ayrıca şirket, kısa süre önce Slack platformu için de Claude Tag özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu, Anthropic'in yapay zekasını kullanıcı nerede olursa olsun (işte, yolda veya iletişim halindeyken) sürekli bir yol arkadaşına dönüştürme stratejisinin bir parçasıdır. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu aracın uzaktan çalışma ve uluslararası projeleri yönetmede verimliliği artırmak adına yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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