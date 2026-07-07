Lionel Messi 9 yaşında efsane olmuştu: Yetişkinler onu izlemek için antrenmanda kalırdı

Sekiz kez Ballon d'Or kazanan ve dünya şampiyonu Lionel Messi, büyüklük yolculuğuna Barcelona akademisinden çok daha önce başladı. Arjantinli forvet, henüz çocuk yaşta doğup büyüdüğü Rosario sokaklarında ve Newell's Old Boys kulübü sisteminde gerçek bir efsaneye dönüşmüştü. Yeteneği o kadar yüksekti ki, A takımın profesyonel futbolcuları bile “küçük sihirbaz”ın oyununu izlemek için kendi planlarından ve dinlenme vakitlerinden vazgeçiyorlardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Newell's Old Boys'un eski futbolcusu Matias Fondato, talkSPORT'a verdiği röportajda o günleri anımsadı. Fondato'ya göre, Messi henüz dokuz yaşında olmasına rağmen tüm kulüp onun becerisine hayrandı. Fondato, A takıma yeni katıldığı dönemlerde, tüm tecrübeli oyuncuların antrenman sonrası duş alıp otele gitmek yerine genç Messi'nin oyunlarını izlemek için sahada kaldıklarını belirtti.

“87'nin Makinesi” ve Maradona ile kıyaslama

Lionel Messi'nin forma giydiği genç takımı o dönemlerde “The Machine of 87” (87'nin Makinesi) adıyla biliniyordu. Bu takım, üç yıl boyunca tek bir mağlubiyet bile almadan tüm rakiplerini dize getirmişti. Matias Fondato, Lionel'in sahadaki hareketlerinin tıpkı bugünkü gibi büyüleyici olduğunu, tek farkın fiziksel boyutları olduğunu söylüyor.

“Çok küçüktü ama sahada yaşıtlarına karşı bir yetişkin aklıyla oynuyordu. Gelecekte tam olarak kim olacağını söylemek zordu ancak o yaşta bile gördüğümüz diğer tüm çocuklardan tamamen farklıydı,” diyor Fondato. Tam da o dönemlerde yerel taraftarlar onu efsanevi Diego Maradona ile kıyaslamaya başlamışlardı.

İlginç olan şu ki, Lionel Messi 1993 yılında Diego Maradona'nın Newell's Old Boys formasıyla çıktığı ilk maçı stadyumda bizzat izlemişti. Kısa bir süre sonra, dokuz yaşındaki Messi, “Estadio Marcelo Bielsa” stadyumunda devre aralarında taraftarlar için topla çeşitli numaralar sergiliyor, tüm stadyum ise onun adını haykırıyordu.

Tarihi miras ve günümüz

Messi, Newell's Old Boys formasıyla profesyonel düzeyde resmi bir maça çıkmamış olsa da, Arjantin'deki etkisi sonsuza dek sürecek. İspanya'ya taşındı ve dünya futbol tarihini yeniden yazmayı başardı. Günümüzde bile takım arkadaşları, özellikle Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı Pedri, Messi'nin hala üst düzeyde olmasını “akıl almaz” bir durum olarak nitelendiriyor.

Matias Fondato için Rosario sokaklarında başlayan bu hikaye, 2022 yılında Katar'ın yeşil sahalarında mantıksal sonucuna ulaştı. Ona göre Messi'nin dünya şampiyonluğunu kazanması, o dokuz yaşındaki “küçük sihirbaz”ın başlattığı büyük yapbozun son ve en önemli parçasıydı. Bugün bile Lionel Messi, uzun yıllara dayanan kariyeriyle milyonlarca taraftarı hayrete düşürmeye devam ediyor.