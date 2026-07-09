Roost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağ

·0·Teknoloji
Roost: Mesajları güvercin hızıyla ileten yeni «yavaş» sosyal ağ

Modern teknoloji dünyasında hız temel kriter sayılsa da, yeni ortaya çıkan Roost uygulaması bu kuralı tamamen reddediyor. «Slow-cial» (yavaş sosyal ağ) konseptine dayanan bu platform, kullanıcıları anlık bildirimlerin baskısından kurtarmayı amaçlıyor. Uygulamada mesajlar saniyeler içinde değil, sanal kuşlar yardımıyla gerçek mesafeye bağlı olarak saatler veya günler içinde iletiliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Roost kullanıcıları mesaj göndermek için kendi «yuvalarından» dört kuş seçebiliyor. Her kuş türü gerçek hayattaki uçuş hızına sahip: örneğin, şahin mesajı sinek kuşundan çok daha hızlı ulaştırıyor. Eğer kullanıcı iletişimi daha da yavaşlatmak isterse, mektubu kaplumbağa veya salyangoz aracılığıyla da gönderebilir. Bu durum, dijital iletişime kendine has bir ritim ve samimiyet katıyor.

Dijital gürültüden kaçış

Uygulamanın yaratıcısı Logan Mendelsohn'a göre, günümüzde akıllı telefondaki her eylem anlık sonuç gerektiriyor ve bu da insanlarda sürekli bir baskı hissi uyandırıyor. Roost ise tam olarak bu acelecilikten mola verme imkanı sunuyor. İnsanlar mesajlarının hemen ulaşmayacağını bildikleri için, yazdıkları kelimelere daha fazla dikkat ve anlam yüklüyorlar.

Başlangıçta basit bir hobi projesi olarak başlayan Roost, kısa sürede viral bir popülariteye ulaştı. Birkaç hafta önce uygulama sadece 10 bin kullanıcıya sahipti, ancak sosyal medyadaki tartışmalardan sonra bu rakam 300 bine yaklaştı. Özellikle genç nesil arasında iletişimin bu «eski tarzı» büyük ilgi uyandırıyor.

Güvenlik ve gizlilik önlemleri

Mendelsohn günlük hayatta Ticketmaster şirketinde güvenlik yöneticisi olarak çalıştığı için, yeni platformda kullanıcıların kişisel verilerini korumaya özel önem vermiş. Uygulamada güvenliği sağlamak için şu önlemler alınmış:

  • Kullanıcının tam adresi yerine sadece yaşadığı şehir gösterilir;
  • Tam konum sadece «yakın arkadaşlar» özelliği açıldığında seçilen kişilerle paylaşılabilir;
  • Yabancılarla iletişimde anonimlik ve güvenlik filtreleri uygulanmıştır.
Özbekistanlı kullanıcılar için de bu uygulama ilginç bir deneyim olabilir. Sürekli Telegram veya Instagram bildirimlerinden yorulanlar için Roost, kendine has bir «dijital detoks» görevi görüyor. Mesafelerin uzaklığı nedeniyle, örneğin Taşkent'ten New York'a gönderilen sanal bir güvercin birkaç gün yol alabilir, bu da iletişimi sabırsızlıkla beklenen bir sürece dönüştürüyor.

Sonuç olarak Roost, sadece bir mesajlaşma uygulaması değil, teknoloji çağında biraz durup nefes almaya duyulan ihtiyacın bir ürünüdür. Uygulama, insanlara iletişimin kalitesine odaklanmayı ve yazılan her kelimenin değerini bilmeyi öğretiyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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